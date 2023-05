Famalicão: Procissão a Nossa Senhora de Fátima na noite de sexta-feira

Os realizadores Catarina Mourão e João Canijo estarão presentes no episódio 7.3 do CLose Up, marcado para os dias 19 e 20 de maio. Destaque para a produção portuguesa, para o encerramento do integral dedicado a Catarina Mourão e para o díptico de João Canijo, recentemente premiado no Festival de Berlim.

Catarina Mourão (estará presente nas sessões de Pelas Sombras e À Flor da Pele)

Estudou Música, Direito e Cinema (Mestrado na Universidade de Bristol e Doutoramento pela Universidade de Edimburgo, bolseira da FCT em ambos). Em 2000, cria com Catarina Alves Costa a “Laranja Azul”, produtora independente de cinema. É neste contexto que realiza os seus filmes que têm sido sempre premiados e exibidos em festivais internacionais. O Close-up dedicou, neste 7.º episódio, à cineasta um integral da sua obra.

João Canijo (estará presente na sessão de Mal Viver)

Iniciou-se no cinema nos anos 80, tendo sido assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner ou Werner Schroeter. Três Menos Eu (1988) foi a sua primeira longa-metragem, entretanto seleccionada para o Festival de Roterdão daquele ano. Os seus mais recentes filmes, “Mal Viver” e “Viver Mal”, estrearam no Festival de Cinema de Berlim, onde o realizador foi premiado com o Urso de Prata de Melhor Realizador.

Os filmes do Close Up

No dia 19 de maio, às 14h30, no pequeno auditório, “Pelas Sombras”, de Catarina Mourão (sessão para escolas, 3.º ciclo e secundário, com a presença da realizadora); às 21h30, no Pequeno Auditório, “Mal Viver”, de João Canijo (com a presença do realizador)

20 de maio, às 15h30, no Pequeno Auditório, “Viver Mal”, de João Canijo; às 17h30, no Pequeno Auditório, “À Flor da Pele”, de Catarina Mourão (com a presença da realizadora)