Famalicão: Procissão Arciprestal do Corpo de Deus

Esta quinta-feira celebra-se a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, uma festa móvel na qual se evoca a presença real de Cristo na Eucaristia.

O Arciprestado famalicense assinala esta data com a Procissão Arciprestal do Corpo de Deus, que será presidida pelo Arcipreste, o Pe. Francisco Carreira. Tem início às 17h30, na Igreja Nova Matriz, com oração de vésperas ao Santíssimo. De lá segue a procissão Eucarística, percorrendo várias artérias da cidade até finalizar na Antiga Matriz, sempre acompanhada com cânticos de louvor e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Todas as comunidades paroquiais estão convidadas a tomar parte ativa nesta celebração, fazendo-se representar pelos seguintes elementos: Cruz paroquial e Círios, Bandeiras (do Santíssimo Sacramento ou do Sagrado Coração de Jesus) e Acólitos com o Turíbulo.