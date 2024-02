Famalicão: Procissão do Senhor dos Passos em S. Cosme é domingo

A procissão em honra do Senhor dos Passos, em Vale de S. Cosme, realiza-se na tarde do próximo domingo, a partir das 14h30.

A iniciativa que reúne muitos figurados e chama muitos populares, começa na capela de Nossa Senhora dos Bons Caminhos, com o Sermão do Pretório. Depois, ao longo do percurso serão proferidos os sermões do Encontro, no Largo da Pedra, e do Calvário, na Igreja Paroquial onde, na manhã do mesmo dia, às 10 horas, celebra-se a eucaristia solene em honra do Senhor dos Passos.