Famalicão: Procissão dos Passos em Arnoso Santa Maria

A Confraria do Senhor dos Passos da Paróquia de Santa Maria de Arnoso, organiza as solenidades do Senhor dos Passos no dia 28 de fevereiro e 1 de março.

As celebrações iniciam-se no sábado, dia 28, às 18h00, com a Eucaristia, seguindo-se o IV Concerto Paixão do Senhor, com início às 21h30. Participa o Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

Já no domingo, dia 1, às 10h30, realiza-se a eucaristia em Honra do Senhor dos Passos, solenizada pelo grupo coral da paróquia, na Capela do Senhor dos Passos. Segue-se, às 14h30, a receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, na Escola Básica Conde de Arnoso. Às 15h00, começa a Solene Procissão dos Passos com o Sermão do Pretório no Multiusos – Casa de Arnoso a cargo do padre Manuel António Barbosa Moreira. A procissão pelas ruas da freguesia, com vários figurados, representando quadros bíblicos da Paixão de Cristo. Destacam-se alguns dos pontos altos que marcam e enriquecem esta celebração, como o Sermão do Encontro, canto da Verónica no decorrer da procissão ao Alto do Calvário, sendo esta acompanhada pela Banda Marcial de Arnoso. De regresso ao Multiusos – Casa de Arnoso, prossegue-se com o Sermão do Calvário e representação do quadro bíblico relativo à Morte do Senhor.

Findas as cerimónias de oração e fé, serão entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos.