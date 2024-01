Famalicão: Procissão em honra do Senhor dos Passos em Vale S. Cosme

No âmbito dos 15 anos do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Hospital de Famalicão, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão assegurou que o município «continuará a desenvolver diligências necessárias para que o Hospital de Famalicão continue a crescer e a melhorar os seus serviços, apesar das dificuldades atuais do Serviço Nacional de Saúde».

Mário Passos falava no seminário dedicado ao futuro deste serviço médico, que aconteceu no sábado, dia 27, no Centro de Estudos Camilianos, onde estiveram presentes dezenas de profissionais de saúde. Mário Passos aproveitou o momento para elogiar a «entrega e o zelo» dos profissionais do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC) do Hospital de Famalicão.

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Ave, António Barbosa, mostrou-se confiante no futuro deste serviço e enalteceu o trabalho da «excelente equipa de profissionais».

Recorde-se que, no passado dia 17 de janeiro, o aniversário do SUMC também foi tema de análise na sétima sessão de esclarecimento do ‘Haja Saúde’, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), o ACES AVE – Famalicão e o Hospital Narciso Ferreira, que visa promover a literacia e educação em saúde, e que aconteceu na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.