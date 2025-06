Famalicão: Procissão Eucarística Arciprestal do Dia do Corpo de Deus

A comunidade de Vilarinho das Cambas está em festa este fim de semana, dias 21 e 22 de junho. O pretexto é a mostra comunitária da freguesia, com a participação dos movimentos associativos locais e convidados. Arranca na sexta-feira, às 19h30, e às 21 horas atua Ezequiel Sousa. Quem aderir à festa tem a possibilidade de jantar, nas tasquinhas presentes no recinto.

No sábado, começa, às 9h30, com a concentração motard; 10 horas, tem início o passeio de motas; 12 horas, almoço nas tasquinhas; 17h30, celebração da eucaristia; 18h30, abertura da mostra com a Fanfarra do Agrupamento CNE 1087; 19 horas, ginástica com ritmo (Helpidez); 19 horas, jantar no recinto; 21 horas, participação da Escola de Música de Vilarinho, com passeio das tochas e bênção dos coletes (organização Amigos Fiéis); termina às 22 horas, com um espetáculo de João Norte.

Domingo, dia 22, às 9 horas, cortejo das associações; 09h30, celebração da eucaristia. No recinto haverá insufláveis para as crianças; entrega das iguarias para o concurso “Moela das Cambas”, na sede da Junta. Por volta das 10h30, rastreios médicos; 11h30, atuação de Miguel da Concertina; 12 horas, almoço nos stands; 15 horas, procissão em honra de S. João; 16h30, divulgação dos resultados do concurso “Moela das Cambas” e degustação partilhada; 17 horas, encerramento da mostra com cantares ao desafio por Bruno de Nine e Cândido Miranda.