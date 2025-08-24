Desporto, FC Famalicão

Famalicão procura manter arranque de época perfeito diante do Gil Vicente

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, pediu este sábado “humildade competitiva” para a receção ao Gil Vicente, apesar das duas vitórias no arranque da I Liga. Lembrou que “o momento é positivo, mas apenas começou” e destacou o trabalho coletivo e o apoio dos adeptos.

O técnico apontou Élísor e Mathias Amorim como exemplos de qualidade, mas reforçou que o talento deve servir a equipa. Confirmou ainda que o clube procura substituir Óscar Aranda, lesionado, e garantiu a recuperação de Rafa Soares.

O Famalicão, quarto classificado, defronta o Gil Vicente, oitavo, este domingo às 15h30, em jogo arbitrado por Pedro Ramalho, da AF Évora.

Famalicão empata com o Gil Vicente na 3ª jornada do campeonato

O Famalicão empatou este domingo, em casa, frente ao Gil Vicente, na 3ª jornada da Liga Portugal Betclic. Num jogo muito disputado no Estádio Municipal de Famalicão, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo no marcador.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio, com os guarda-redes em destaque. Carevic, do lado famalicense, defendeu várias investidas gilistas, enquanto Andrew, na baliza visitante, também respondeu com segurança. Gil Dias e Martín Fernández tiveram algumas das melhores oportunidades, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o ritmo manteve-se intenso, com ocasiões de perigo para ambos os lados. O Gil Vicente voltou a estar perto do golo em remates de Konan, Elisor e Luís Esteves, mas Carevic voltou a brilhar. Do lado do Famalicão, Murilo ainda tentou mexer no resultado perto do fim, mas Andrew segurou o empate.

Com este resultado, Famalicão e Gil Vicente somam um ponto cada. Os famalicenses seguem no campeonato sem derrotas.

Famalicão: «Vamos encarar o jogo para vencer, tal como encaramos os outros»

O jovem Pedro Santos dá o mote para o jogo deste domingo, no dérbi minhoto entre Famalicão e Gil Vicente. O jogador sinaliza que o grupo «está coeso, confiante e vamos encarar o jogo para vencer, tal como encaramos os outros. Esperemos que os três pontos venham para nós».

O adversário, que vem de uma derrota, 0-2, com o Porto, não deixa de ser «uma equipa competitiva, mas nós também somos. Vencemos as duas primeiras partidas e sem sofrer golos». A confiança é total, acrescida do apoio dos adeptos. Ainda recente no clube, Pedro Santos já sentiu o fervor dos famalicenses, em particular na última jornada. «Em Rio Maior, a tantos quilómetros de distância, acompanharam-nos, fizeram-se ouvir e foram fundamentais naquela vitória (0-1, sobre o Tondela)».

Chegado este verão ao clube, depois do empréstimo ao Moreirense, pelo Benfica, o jovem avançado diz que a integração «tem sido fácil», até pelas presenças de Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, companheiros na seleção nacional sub-21. No entanto, sublinha, «acabei por criar outras relações mais fortes» num grupo «onde fui bem acolhido».

Em Famalicão, Pedro Santos espera jogar mais do que na época passada. Reconhece que já «sabia que seria difícil entrar de caras no onze, mas sou competitivo e quero conquistar o meu lugar», embora sabendo «que temos um plantel de grande qualidade, mas estamos todos a jogar pelo mesmo». Sente-se, por isso, «mais confiante e tenho vindo a conquistar o meu lugar aos poucos», tendo já sido utilizado nas duas primeiras partidas.

O FC Famalicão recebe, este domingo, o Gil Vicente. Às 15h30, no Estádio Municipal, disputa-se a terceira jornada da I Liga. O Famalicão soma duas vitórias, enquanto que os gilistas têm uma vitória e uma derrota. Em caso de vitória do conjunto famalicense será igualado o melhor arranque de sempre no campeonato nacional: três vitórias consecutivas, feito conseguido na época passada.

Famalicão: Equipa feminina joga este sábado com o Valadares Gaia

Na manhã deste sábado, às 10h30, a equipa feminina do FC Famalicão realiza mais um jogo de preparação para a época desportiva. No Estádio do Passal, em Ribeirão, o conjunto famalicense recebe o Valadares Gaia, formação que também compete na Liga BPI. O jogo é de entrada livre.

O jogo de apresentação da equipa treinada por Júnior Santos está marcado para o dia 6 de setembro, às 19 horas, com o Gil Vicente.

FC Famalicão cumpre hoje 94 anos de história

Fundado em 1931, o FC Famalicão cumpre esta quinta-feira 94 anos de vida. Um trajeto desportivo que viveu amarguras, mas também muito sucesso que tem o seu apogeu na presente época desportiva, porque, pela primeira vez na sua história, o clube tem todas as suas principais equipas – futebol (masculino e feminino) e futsal – nas primeiras divisões nacionais. Um feito só igualado por mais quatro clubes nacionais (Rio Ave, Sporting, Benfica e Braga).

Desta história, muitos outros sucessos se contam. Desde logo, a primeira presença europeia de uma equipa de futebol, na Youth League, em 2023/2024; o inédito título nacional sub-19 (22/23); a vitória, também inédita, da Taça de Portugal de futebol feminino (22/23) e a subida da equipa de futsal à Liga Placard, na época passada.

Reza ainda nesta história a subida, em 18/19, da equipa principal à I Liga, sob a égide da SAD constituída nessa época. Desde então, a equipa não mais saiu do principal campeonato nacional e com o registo da melhor classificação de sempre na prova, na época de estreia, com um sexto lugar e, também, a presença na meia final da Taça de Portugal, feito que repetiria mais tarde.

Este é um breve registo dos sucessos desportivos do FC Famalicão nos últimos anos, dos quais não se pode dissociar a construção da Academia, hoje um Centro de Treinos moderno, que tem condições infraestruturais para o desenvolvimento do talento desportivo.

A história do FC Famalicão faz-se, ainda, com muito mais, com o esforço de tantos e a dedicação de milhares que impulsionam este projeto desportivo… cada vez mais eclético.

Famalicão: Equipa de futsal disputa troféu em Ferreira do Zêzere

Às 18 horas do próximo sábado, a equipa de futsal do FC Famalicão vai disputar o Troféu Mosteiro do Leitão, em Ferreira do Zêzere. O jogo, contra a formação local, joga-se no Pavilhão Municipal daquela vila.

O FC Famalicão, treinado por Kitó Ferreira, estreia-se esta época na Liga Placard, prova onde também compete o SC Ferreira do Zêzere, clube da AF Santarém.

Recorde-se que a primeira jornada do campeonato está marcada para o fim de semana de 6 e 7 de setembro, com os famalicenses a receberem a ADCR Caxinas.

Famalicão: Joane e Oliveirense começam domingo na pró nacional da AF Braga

No próximo fim de semana começa a edição 25/26 da pró nacional da AF Braga. Num campeonato que se antevê dos mais disputados dos últimos anos – com a presença de quatro equipas que desceram do Campeonato de Portugal e outras que se reforçaram significativamente – há duas formações famalicenses em competição.

E são dois históricos do futebol de distrital. O GD Joane, que na época passada disputou os nacionais, e a Oliveirense que terminou no terceiro lugar na principal prova da AF Braga.

Os joanenses jogam às 16 horas, em casa, recebendo o sempre difícil Vieira. Já a equipa de Oliveira Santa Maria visita, às 17 horas, o Prado. As duas partidas são no domingo.

Para a nova época, o GD Joane apresenta um plantel com cerca de uma dezena de novidades e uma nova equipa técnica, liderada por Zé Manuel Teixeira.

AD Oliveirense continua com Bernardino Névoa a treinador e não mexeu muito no plantel. Há, pelo menos, quatro reforços e a promoção de dois juniores.