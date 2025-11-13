Concelho, Sociedade

Famalicão procura padrinhos solidários disponíveis para concretizar sonhos de crianças desfavorecidas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está à procura de padrinhos e madrinhas para ajudar a concretizar o “Desejo de Natal” das crianças mais carenciadas do concelho, numa iniciativa integrada no projeto municipal Partilhar+.

Podem ser apadrinhadas crianças dos 0 aos 12 anos, identificadas pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e parceiros locais. Recomenda-se um valor até 30€ por presente, entregue selado e identificado conforme as instruções recebidas.

O processo funciona da seguinte forma:

  1. As crianças são inscritas pelos SAAS.

  2. Cada criança recebe um padrinho/madrinha.

  3. Os presentes são entregues no evento solidário.

As inscrições para padrinhos/madrinhas decorrem online (neste site) até 27 de novembro. As cartas numeradas dos afilhados devem ser recebidas até 2 de dezembro e os presentes entregues até 12 de dezembro, na Divisão de Solidariedade Social (Rua Camilo Castelo Branco, 94, 1.º Esq., Vila Nova de Famalicão).

O evento de entrega dos presentes será no dia 21 de dezembro, às 11h, na Praça / Mercado Municipal, com a presença do Pai Natal.

Deixe um comentário

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Novas regras: Condutores recentes podem perder a carta com uma única infração

Os condutores recém-licenciados passam os primeiros três anos de carta de condução sob regime probatório, com regras mais rigorosas. Durante este período, cometer crimes rodoviários, duas contraordenações graves ou uma muito grave pode levar ao cancelamento da carta.

O Código da Estrada prevê que, nestes casos, a pessoa deixa de estar habilitada a conduzir e só poderá voltar a fazê-lo após realizar um exame especial, depois do fim da suspensão.

O regime aplica-se a quem obtém carta sem habilitação anterior, mas há exceções: quem troca uma carta válida há mais de três anos ou quem já possui categorias T, AM, A1 ou B1 e obtém outra categoria.

Durante o período probatório, os limites de álcool no sangue são mais baixos: de 0,2 a 0,5 g/l é contraordenação grave, 0,5 a 1,2 g/l é muito grave, e acima de 1,2 g/l é crime rodoviário. O regime termina após três anos, desde que não haja infrações.

Famalicão: Paulo Ricardo Lopes mantém-se disponível para dar a cara pela Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal Famalicão realizou na passada terça-feira, um plenário de membros, no Auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com o propósito de avaliar os resultados das Autárquicas 2025 no concelho.

Destaque para o facto de a Iniciativa Liberal ter pela primeira vez eleitos na Assembleia Municipal de Famalicão – Miguel Fidalgo e na Assembleia de Freguesia de Joane – Plácido Dias.

O partido aprovou por unanimidade um voto de louvor ao Grupo de Coordenação Local, aos candidatos e demais participantes na campanha eleitoral.

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão, salienta que “nesta nova fase é importante construir um grupo de trabalho de apoio aos nossos eleitos, bem como trabalhar para continuar o crescimento da IL em Vila Nova de Famalicão e representar os 2 655 votantes que obtivemos nestas eleições”.

O coordenador concelhio manifestou disponibilidade para “continuar a dar a cara pela IL Famalicão, garantindo uma estrutura viva e independente das tentativas de absorção por parte de outros partidos”.

Famalicão: “Escola aberta” este sábado na EB Terras do Ave

No próximo sábado, entre as 10h00 e as 12h00, decorre na Escola Básica Terras do Ave a iniciativa “Escola Aberta”. Um evento que pretende dar a conhecer o ambiente educativo, os projetos e oportunidades oferecidas aos alunos.

Uma oportunidade para conhecer de perto os espaços, professores, clubes e atividades que tornam a escola um lugar de crescimento, criatividade e bons resultados.

Programa
10h00 – Sessão de Boas-Vindas no Auditório | Abertura oficial e apresentação da escola
10h30 – Encontro com o Autor Biblioteca Escolar | Apresentação do livro “A menina do não”, com o autor famalicense Francisco André Silva
11h00 – Momento de Relaxamento e Bem-Estar Espaço E360_2 | Atividade de mindfulness aberta a toda a comunidade
11h20 – Associação de Matraquilhos de Pedome (AMAPE)
11h30 – Visita Guiada à Escola – Ponto de Encontro: Painel Erasmus | Descubra os projetos, laboratórios e clubes

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

Famalicão: Eduardo Oliveira recebe 92,7% dos votos de confiança no PS

A Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovou uma moção de confiança à liderança de Eduardo Oliveira, com 92,7% dos votos a favor.

A reunião, que teve lugar ontem, serviu também para avaliar os resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. Os comissários apontaram o que correu menos bem e apresentaram propostas para fortalecer o PS e alcançar o objetivo de conquistar a Câmara Municipal.

Eduardo Oliveira agradeceu a confiança e afirmou que o partido vai continuar unido “para servir e cuidar de todos os famalicenses”.