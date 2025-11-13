Famalicão procura padrinhos solidários disponíveis para concretizar sonhos de crianças desfavorecidas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está à procura de padrinhos e madrinhas para ajudar a concretizar o “Desejo de Natal” das crianças mais carenciadas do concelho, numa iniciativa integrada no projeto municipal Partilhar+.

Podem ser apadrinhadas crianças dos 0 aos 12 anos, identificadas pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e parceiros locais. Recomenda-se um valor até 30€ por presente, entregue selado e identificado conforme as instruções recebidas.

O processo funciona da seguinte forma:

As crianças são inscritas pelos SAAS. Cada criança recebe um padrinho/madrinha. Os presentes são entregues no evento solidário.

As inscrições para padrinhos/madrinhas decorrem online (neste site) até 27 de novembro. As cartas numeradas dos afilhados devem ser recebidas até 2 de dezembro e os presentes entregues até 12 de dezembro, na Divisão de Solidariedade Social (Rua Camilo Castelo Branco, 94, 1.º Esq., Vila Nova de Famalicão).

O evento de entrega dos presentes será no dia 21 de dezembro, às 11h, na Praça / Mercado Municipal, com a presença do Pai Natal.