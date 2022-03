Famalicão: Procuravam receita choruda e apenas levaram chocolates e vinho do Porto

Ao final da tarde do passado dia 3 de março, foi apresentada a “Metodologia de Intervenção” do projeto Cuidar Maior, aprovada através de uma candidatura ao Portugal 2020 – Parcerias. A metodologia tem como objetivo sinalizar e dar apoio a 272 Cuidadores Informais do concelho de Vila Nova de Famalicão, até março do próximo ano.

O evento contou com a presença vereador da Câmara Municipal, Augusto Lima, assim como de vários autarcas das diversas freguesias. As empresas parceiras e financiadoras do projeto, também compareceram na cerimónia.

Na ocasião, a diretora Helena Correia apresentou o projeto e realçou que o mesmo só atingirá as suas metas com o apoio e a ajuda de todas as comunidades e dos seus representantes.

Este projeto conta com uma equipa multidisciplinar que, durante 15 meses, estará no terreno, próxima de todos os Cuidadores Informais sinalizados pelo Cuidar Maior. No final da apresentação, alunos do 2º ciclo da Cooperativa de Ensino – Didáxis, cantaram músicas de apelo à Paz e à Solidariedade com o povo

ucraniano.