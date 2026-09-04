Durante o mês de agosto, um professor da Forave integrou uma ação de formação dedicada à integração da Inteligência Artificial, das Realidades Aumentada e Virtual e da Impressão 3D no processo de ensino-aprendizagem. A iniciativa, no âmbito do programa Erasmus+, teve lugar em Florença, Itália, entre os dias 24 e 29 e centrou-se no impacto que os atuais desenvolvimentos tecnológicos têm na educação e na transformação das formas de aprender e de ensinar, bem como nas expectativas das novas gerações relativamente ao processo educativo.

A componente prática assumiu particular relevância, através de workshops, análise de exemplos e aplicações concretas em contexto de sala de aula, permitindo aos participantes conhecer os fundamentos destas tecnologias, mas também como as integrar nas suas práticas pedagógicas, promovendo aprendizagens mais motivadoras, interativas e ajustadas aos desafios da educação atual.

A participação do professor António Mendes nesta formação – “Transforming Education: Integrating AI, AR, VR, and 3D Printing for Effective Learning” – contribuiu, segundo a direção da escola profissional, para a atualização das práticas pedagógicas e para o acompanhamento das novas tendências na educação, sempre em articulação com a experiência profissional e com as necessidades concretas do contexto de sala de aula.