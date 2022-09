Famalicão: Professor que deu aulas em Joane é internado de urgência em Nova Iorque e pede ajuda na internet

Duas pessoas ficaram feridas na sequência do ataque de um cão, numa residência na freguesia de Nine, em Famalicão.

Segundo avança O Minho, a situação aconteceu por volta das 20h30, sendo que as vítimas são pai (71 anos) e filha (44 anos),

Por esclarecer ainda está o que terá motivado o ataque do animal considerado de raça pequena.

No socorro estiveram os Bombeiros Famalicenses e a VMER de Famalicão. Os feridos foram transportados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.