Famalicão: Professores do AE Terras do Ave ultimam projeto Erasmus na Bélgica

Três professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave – Alberto Costa, Almerindo Oliveira e Isabel Alberto – participaram na terceira e última reunião transnacional do projeto Erasmus+ “Shared (Hi)stories”, que decorreu em Mons, na Bélgica.

À medida que a implementação do projeto entra na fase final, foram abordados aspetos fundamentais, abrindo o caminho para uma conclusão bem-sucedida. Durante as sessões, discutiram-se questões relativas à gestão do projeto, ao website e mapa interativo, ao Curso de Formação de Professores, aos Planos de Aula e Guia DIY, à criação de um canal YouTube e às estratégias de disseminação do projeto.

Os parceiros «demonstraram, mais uma vez, um compromisso inabalável com os objetivos do projeto, fortalecendo ainda mais as relações e parcerias dentro da comunidade educacional europeia», analisou o diretor do agrupamento.