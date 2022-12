Famalicão: Professores manifestam-se em frente à D. Sancho

Não há volta a dar. O FC Famalicão, para acalentar qualquer aspiração na fase de grupos da Taça da Liga, onde tem apenas 1 ponto, em dois jogos, tem de vencer o Tondela, na noite desta sexta-feira e, mesmo assim, depende dos resultados de adversários. Assim, há que vencer o jogo e, também, apagar a pálida exibição diante do Torreense, carimbada com uma derrota, 1-0.

Na antevisão ao jogo desta sexta-feira, da quarta jornada do Grupo H, João Pedro Sousa fez o mea culpa, sua e dos jogadores, assumindo que «temos que fazer muito melhor do que no último jogo e temos de melhorar muita coisa para voltarmos às vitórias» e, desse modo, «ter a possibilidade de entrarmos na luta para a próxima fase desta competição. Temos a noção das nossas responsabilidades e assumimos o mau jogo e o mau trabalho que fizemos no jogo anterior».

Por isso, olha para o jogo de amanhã no Estádio Municipal como uma possibilidade de retificar «o que fizemos mal. Tínhamos a obrigação de fazer mais e o objetivo passa por aí: fazer mais, vencer e esperar pelos outros resultados, porque não dependemos apenas de nós».

Reiterando que a Allianz Cup é uma prova importante para o clube, o treinador confirma que «o nosso objetivo é sempre a vitória e nunca escondi a importância da competição», embora aceite que nem sempre é fácil motivar os jogadores para uma prova tida como secundária, relativamente ao Campeonato e à Taça. «Admito que sim, mas não deveria ser, porque somos profissionais. Temos de estar motivados por representar um clube com um historial muito grande, numa cidade que adora o clube e o futebol. Temos de ter essa responsabilidade e ambição de ganhar qualquer jogo, independentemente do adversário e da competição».

Não obstante os resultados negativos na Taça da Liga, João Pedro Sousa nota melhorias na trajetória da equipa, considerando a evolução no Campeonato.

«Há coisas que estes jogadores estão a fazer, que são positivas e a equipa vem melhorando. Quando cheguei a equipa tinha problemas identificados e tínhamos de os resolver rapidamente. Em sete jornadas do campeonato tínhamos um golo marcado e nas seis jornadas seguintes fizemos dez, mas temos de continuar a evoluir; para já não chega e estou de acordo. Temos de fazer mais e melhor e ganhar mais vezes. Com a ajuda do trabalho do meu colega que esteve aqui antes, Rui Pedro Silva, conseguimos onze pontos, mais um ponto do que na época passada por esta altura. Não estamos satisfeitos e temos a capacidade de fazer mais e eu sou o único responsável, neste momento, pelo que de bom não fazemos», assumiu de forma frontal.

Sobre o Tondela, João Pedro Sousa fala de um adversário com qualidade, que colocará muitas dificuldades. Mas, primeiro, avisou, «teremos de resolver os nossos problemas, sermos mais competentes e ter mais qualidade no nosso jogo. Temos de nos focar no nosso trabalho para vencer o jogo». Depois, prosseguiu, «tentar ultrapassar as dificuldades que nos serão colocadas por um adversário muito organizado, com qualidade coletiva e individual e que está a fazer um belíssimo campeonato».