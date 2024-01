Famalicão: Profissionais da Unidade de Saúde Pública ainda não receberam subsídio de risco do Covid

Famalicão: Desporto para todos no AE Terras do Ave

No começo do novo ano, o Agrupamento de Escolas Terras do Ave anuncia como ação prioritária a promoção do “desenvolvimento pessoal e bem-estar”. Nesse sentido, todas as terças-feiras, das 18h30 às 19h30, as portas do pavilhão gimnodesportivo do AE Terras de Ave estarão abertas para acolher a comunidade educativa no novo projeto de atividade física que tem início na próxima semana, dia 16 de janeiro.

“Todas as pessoas podem e devem fazer parte desta iniciativa, que é gratuita e pretende promover a saúde de todos”, afirmou Alberto Costa, diretor do Agrupamento de Escolas.

A iniciativa conta com a colaboração do Município de Famalicão e as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e podem ser feitas aqui.