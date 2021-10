Famalicão: Profissionais de saúde reunidos na Casa das Artes nas jornadas “Outubro Rosa no CHMA”

A Casa das Artes recebe, esta sexta-feira, uma série de palestras e mesas redondas sobre a prevenção e sensibilização do cancro da mama. A sessão de abertura das I Jornadas Outubro Rosa no CHMA contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. O encontro, desenvolvido pelo Serviço de Oncologia juntamente com a Clínica da Mama, começou às 9h00 e apresenta três mesas redondas que vão abordar a atividade do Centro Hospitalar do Médio Ave na patologia da mama, o modo como se deve falar sobre esta doença e o diagnóstico Imagiológico.

As comemorações do Mês Rosa terminam este sábado, com a caminhada a partir das 9:30, junto ao hospital, rumo ao Parque da Devesa.