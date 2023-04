Famalicão: Programa “Anos Incríveis” previne problemas de comportamento nas crianças

Já está a decorrer, com 12 participantes, a décima terceira edição do programa de Educação Parental “Anos Incríveis”, no Centro Social e Cultural de Riba de Ave.

Este programa, desenvolvido em 14 sessões, visa promover a competência social, emocional e académica das crianças, assim como prevenir e reduzir problemas de comportamento, de forma precoce e eficiente. A eficácia dos programas Anos Incríveis tem sido amplamente demonstrada na prevenção e intervenção precoce em problemas de comportamento nas crianças de idade pré-escolar.

Esta formação tem sido, também, um espaço de partilha e de troca de experiências entre pais, mães, avós e outros cuidadores das crianças, no que diz respeito às questões da parentalidade. Esta abordagem visa diminuir os fatores de risco familiar através da promoção de competências parentais, do fortalecimento das famílias e do aumento da sua compreensão acerca de vários aspetos do desenvolvimento infantil e das diferentes caraterísticas temperamentais da criança.