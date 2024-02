Famalicão: Programa da Semana Santa decorre de 16 a 31 de março

Já é conhecido o programa da Semana Santa para este ano. As procissões do Ecce Homo e do Enterro do Senhor, bem como mais uma edição do certame Páscoa Doce e outros momentos culturais marcam a programação que decorre de 16 a 31 de março.

A iniciativa, organizada pela Confraria das Santas Chagas, com o apoio da Câmara Municipal e da Paróquia de Santo Adrião abre, às 10 horas do dia 16 do próximo mês, a partir do salão paroquial, com a segunda Caminhada pelo Património Religioso e Histórico.

Na noite do dia 21, às 21h30, na Casa das Artes, é exibido o filme “O mestre jardineiro”, de Paul Schrader. À mesma hora do dia seguinte realiza-se a Via Sacra Jovem, a partir das Igreja Matriz Nova. Trata-se de uma das tradições mais acarinhadas pelos católicos, sobretudo durante a Quaresma, num exercício espiritual e, em alguns casos, também físico.

Para o fim de semana de 23 e 24 está reservada a terceira edição da Páscoa Doce. Na Alameda D. Maria II poderá desfrutar de vários doces típicos desta quadra. O certame conta com momentos culturais e musicais, workshops e o segundo Concurso d´ “O Doce de Páscoa 2024”.

Ainda no dia 23, às 21h30, a Igreja Matriz Nova recebe o Concerto de Páscoa, pela Banda de Famalicão. Na manhã de domingo, dia 24, às 10 horas, na Praça 9 de Abril, decorre a Bênção e Procissão dos Ramos. Às 11 horas, na Matriz Nova celebra-se a eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor.

Na tarde deste dia, às 15 horas, sai do salão paroquial o Cortejo Bíblico Páscoa Hebraica que vai seguir por várias artérias do centro da cidade. Na Matriz Antiga, às 18h30, está marcado o Concerto dos Altos do Bairro. Este espaço religioso recebe, ainda, no dia 27, às 21h30, o Concerto de Páscoa pela ARTAVE/CCM.

Na quinta-feira, dia 28 de março, celebra-se na Matriz Nova, às 18 horas, a Missa e Ceia do Senhor e, às 21 horas, a Praça 9 de Abril recebe a Recriação da Última Ceia. A tradicional Procissão do Senhor do “ECCE HOMO” ou da Cana Verde sai às 21h30, na Antiga Matriz. No dia 29, às 10h30, Oração Litúrgica de Laudes de Sexta-Feira Santa, na Igreja Matriz Antiga; segue-se, às 14h45, na Matriz Nova, a Celebração da Paixão do Senhor. A Recriação do Julgamento e Condenação de Jesus acontece às 20h30, na Praça 9 de Abril. A Procissão do Enterro do Senhor decorre, como habitualmente, a partir das 21h30, a partir da Igreja Matriz Antiga.

No sábado, dia 30, às 21 horas, decorre a Vigília Pascal, na Igreja Matriz Nova. Por último, no Domingo de Páscoa, às 9h30, saem os Compassos da Igreja Matriz Antiga. A eucaristia solene, na Matriz Nova, decorre a partir das 12h30.