O Município de Vila Nova de Famalicão foi contemplado com um trator e respetivas alfaias no âmbito do Programa de Mecanização para a Gestão de Combustível, promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O projeto foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a entrega dos equipamentos decorreu na terça-feira, dia 15 de setembro, em Amarante, com a presença da vereadora da Proteção Civil do Município, Vânia Marçal.

Este equipamento, com destroçador florestal, capinadeira de correntes, proteção de cabine e blindagem, ficará ao serviço das operações municipais de gestão florestal e gestão de combustível.

Na perspetiva do município, permite reforçar a capacidade de intervenção preventiva no território e apoiar a execução de trabalhos de limpeza e manutenção de áreas municipais, faixas de gestão de combustível, caminhos e outras estruturas de defesa da floresta contra incêndios. Ao mesmo tempo, assegura melhores condições de segurança para os operadores.

O Programa de Mecanização para a Gestão de Combustível integra uma operação de âmbito nacional que prevê a disponibilização de 150 tratores a municípios, representando um investimento global de cerca de 27,5 milhões de euros, destinado ao reforço da capacidade de intervenção no território e à redução da carga combustível.