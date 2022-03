Famalicão: Programa Erasmus na D. Sancho I permite troca de experiências culturais

Alunos da Escola Secundária D. Sancho I receberam, neste mês de março, estudantes e professores da Itália, Grécia, Chipre, Polónia e Bulgária, no âmbito do projeto Erasmus + “Cultural Heritage of Our Land – From Art to Fork”.

Cada país apresentou os trabalhos que prepararam sobre o tema “Changing in eating habits over the years”, ponto de partida para a reflexão sobre a importância de adotar hábitos alimentares mais sustentáveis e de evitar o desperdício alimentar.

Esta partilha de conhecimento contemplou, ainda, visitas a vários culturais famalicenses, bem como às cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Guimarães.

Entre outras atividades, decorreu um workshop de dança folclórica, por Ricardo Carneiro, do Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

«Todos os professores e alunos envolvidos saíram desta experiência com uma maior consciência intercultural e com a certeza de que a cultura, tradições e língua são a base na qual construímos a nossa identidade», escreve a direção da Secundária D. Sancho I.