Famalicão: Programação da Casa do Artista Amador, de quarta-feira a domingo

Já é conhecida a Programação para esta semana, na Casa do Artista Amador.

Esta quarta-feira, dia 26, haverá Café Filosófico a partir das 21h30, com entrada livre. Alexandre Carvalho está de volta, desta vez com o tema “Cerâmica Artística” onde vai abordar o que são argilas e de que forma são presentes nas nossas vidas.

No dia 28, sexta-feira, a programação é dedicada à dança a partir das 21h30, com um custo de 5 euros à entrada. O THE MOTION PROJECT vai apresentar um espetáculo intitulado DEGRAUS, um resumo do trabalho realizado ao longo do ano por alunos que aderiram a este projeto de dança.

No sábado, dia 29, pode assistir a um concerto, a partir das 21h30, com um custo de 5 euros à entrada. Os NUSTANG e os GROWING CIRCLES vão trazer o seu Rock Alternativo e Punk Rock ao palco da Casas do Artista Amador.

No domingo, dia 30, haverá mais um concerto, a partir das 17h00, com um custo de 2 euros à entrada. A música tradicional e popular portuguesa ganha espaço com OS AMIGOS DO MOINHO, vindos de Vermoim, Vila Nova de Famalicão. O grupo celebra o seu quinto aniversário com música e as habituais febras, barriguinhas e caldo verde na Casa do Artista Amador.

Pode fazer a sua reserva através do 969 489 422.