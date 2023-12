Famalicão: Programação da Casa do Artista Amador para o fim de semana e feriado

José Rafael Soares, da Universidade do Minho, é o orador convidado da 5.ª edição do Ciclo de Conferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MITBA) que se realiza este sábado, dia 9 de dezembro, sobre o tema “Coletores de escorrências imundas: a poluição industrial na bacia hidrográfica do rio Ave (1892-1974)”. A conferência, com início pelas 15h00, inclui uma visita guiada ao Reservatório Elevatório de Jovim (Gondomar) das Águas do Douro e Paiva.

Nesta conferência será feita uma contextualização histórica das contaminações industriais na região abrangida pela bacia hidrográfica do Rio Ave, com base nos registos do Arquivo Histórico da Administração da Região Hidrográfica do Norte.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia, através do email geral@museudeindustriatextil.org ou do telefone 252 313 986.