Famalicão: Programação da Casa do Artista Amador

O município de Vila Nova de Famalicão está a organizar uma Gala Created In para premiar as empresas que se distinguem pela inovação e sustentabilidade. Está marcada para quinta-feira, dia 19, a partir das 19 horas, no Palácio da Igreja Velha.

O presidente da Câmara explica que o motivo é «reconhecer e promover como exemplo de boas-práticas as empresas que se destacam pela sustentabilidade económica, social e ambiental e pela capacidade de inovação e que, por esta via, contribuem para uma maior competitividade do território, para a criação de riqueza e emprego qualificado e para a melhoria da qualidade de vida dos famalicenses».

Inserido na agenda local para a sustentabilidade e inovação, foi criado o prémio “Valor Sustentabilidade & Inovação/Created IN” para as empresas que cumprem requisitos reconhecidos de sustentabilidade económica, social e ambiental e que a isto aliam a componente de investigação, desenvolvimento e inovação.

«Este é também o momento de ignição para as múltiplas ações que vamos concretizar em 2024 no âmbito da Região Empreendedora Europeia, uma distinção que reflete a vitalidade económica do nosso território», recorda o autarca.

Recorde-se que o município de Vila Nova de Famalicão foi distinguido como “Região Empreendedora Europeia 2024”, atribuída pelo Comité das Regiões Europeu. A Câmara acredita que é um reconhecimento feito com base na estratégia de implementação das políticas públicas municipais de apoio às empresas e da transição “do Made IN Famalicão ao Created IN Famalicão” «que procura elevar o patamar de desenvolvimento do concelho, com mais inovação e mais sustentabilidade».