Famalicão: Programação para a noite mais divertida do ano

Na conclusão da jornada 20 da pró nacional da AF Braga, o GD Joane, que venceu, 3-0, o Merelinense, aumentou a distância para o segundo classificado. O Maria da Fonte não foi além de uma igualdade, 1-1, em casa do SP Arcos, passando a somar 38 pontos, contra os 41 da equipa treinada por Duarte Nuno. No jogo com o Merelinense, os golos dos joanenses foram apontados por Miguel Miranda Silva, Pedrinho e Miguel Silva.

Ainda no domingo, o Bairro venceu o Ponte, por 2-1, e passa a somar 20 pontos, no penúltimo lugar.

No sábado, a AD Oliveirense que, aos 30 minutos, perdia por 3-0 em casa do Celeirós, foi capaz de operar uma reviravolta épica que terminou num 3-4, com o golo da vitória a surgir nos descontos.

O jogo começou mal para a equipa de Nélson Silva e quando o Celeirós chegou aos 3-0 muitos pensaram que estava encontrado o vencedor. Puro engano. Antes do descanso Samuel reduziu para 3-1 e, na segunda parte, para um curto 2-3. Mais tarde veio o golo do empate, pelo reforço Rui Gomes, e quando parecia que a igualdade seria o desfecho final, Quintana deu a vitória merecida aos oliveirenses que foram autores de uma reação fulgurante e determinada após sofrerem três golos.

Com esta vitória a Oliveirense soma 36 pontos, mantendo o terceiro lugar. A AD Ninense também jogou no sábado e foi derrotada, 3-2, em casa do Berço. A equipa famalicense mantém os 25 pontos e o décimo terceiro lugar.

Próxima jornada: Ninense-Prado, Oliveirense-Bairro e Forjães-Joane.

Na divisão de honra, série B, o São Cosme recebeu e venceu, 1-0, o Santa Eulália, passando a somar 20 pontos no décimo primeiro lugar. Na próxima jornada, 18.ª, recebe o Mosteiro.

Na 1.ª divisão, série D, jogou-se a jornada 14. Resultados: Figueiredo, 1-Louro, 1; Operário, 2-Delães, 1; Sequeirense, 1-Ruivanense, 2; Lousado, 3-Fradelos, 2; Celeirós B, 0-São Cláudio, 3; Guisande, 2-Gondifelos, 1. Na classificação, o Lousado continua isolado na frente, com 33 pontos, com o Gondifelos em terceiro, com 25 pontos, os mesmos do Operário, que é quinto. Segue-se o Delães, em sétimo, com 21 pontos, mais um que o Ruivanense e Fradelos. No décimo lugar, com 15 pontos, está a UD Calendário, seguida, no décimo segundo posto, pelo Louro que soma 13 pontos. São Cláudio, 12 pontos, e Mouquim, 3 pontos, estão nas últimas posições. Próxima jornada: S. Cláudio-Sequeirense, Mouquim-Figueiredo, Delães-Calendário, Ruivanense-Operário, Gondifelos-Lousado, Fradelos-Celeirós B e Louro-Guisande.