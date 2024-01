Famalicão: Programar em Rede 2024/2025 tem inscrições abertas

A primeira iniciativa da sexta edição do Ciclo de Conferência em Educação, sob o tema “Órfãos de Pais Vivos”, decorre no dia 25 de janeiro, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I, a partir das 21 horas. A primeira conferência de 2024 conta com Albino Pinto de Almeida, ex-presidente da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais e da FEDAPAGAIA – Federação das Associações de Pais do Concelho de Vila Nova de Gaia.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas através do formulário disponível em https://forms.gle/hB8hc5owhWAXfVhk6 .

Capacitar os agentes envolvidos no processo educativo e toda a comunidade – pais, alunos e profissionais da educação – na discussão de temas atuais e com forte impacto na vida escolar, é o objetivo de mais uma edição do Ciclo de Conferências em Educação de Vila Nova de Famalicão. A iniciativa vai decorrer de janeiro a dezembro e será dedicada à parentalidade e às relações familiares.

Este ciclo de conferência é um fórum de debate que vai ao encontro dos princípios da carta das cidades educadoras, da discussão sobre as problemáticas e políticas em torno da educação. É uma iniciativa do Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão, a CESPU e o Centro Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.