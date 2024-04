Famalicão: Projeto ANIMA, da PASEC, mobiliza mais de quatro mil participantes

O ANIMA 2024 – Encontro Internacional de Animação Sociocultural – deu por concluído o plano de ação, com registo de mais de 4100 participantes que, entre março e abril, estiveram envolvidos em várias atividades.

Com o tema “O Eu, o Nós e a minha melhor versão” foram abordados os subtemas “Jovens na sua melhor versão…”, “Lideranças e Mediadores…na sua melhor versão…” e “Projetos de Educação Não Formal na sua melhor versão…”.

Um dos pontos altos foram os Campos de Formação Internacionais que tiveram lugar em Terras do Bouro (Gerês), com 30 jovens, e na Lousã, com 20. Nos dois locais decorreram várias masterclasses, workshops de projeto, trabalho cooperativo e apresentação de projetos simulados de intervenção comunitária, bem como treino de competências de liderança, autorregulação, resolução de problemas e gestão de equipas e, ainda, atividades de “team-building”.

Ainda no âmbito do ANIMA decorreu o Concurso de Ideias “Plano de Combate 2024” com o tema “Jovens na sua melhor versão…”, que mobilizou mais de 1700 participantes e as três sessões dos espetáculos “O Eu, o Nós e a minha melhor versão…” com mais de 1050 espetadores e participantes.

Houve, ainda, um roteiro temático sobre o tema geral do ANIMA que passou por mais de uma centena de grupos juvenis durante o passado mês. As atividades do ANIMA 2024 foram apoiadas pelo Programa Erasmus + da União Europeia.

Esta foi mais uma atividade da associação famalicense Pasec – Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais