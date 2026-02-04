Famalicão: Projeto “Aprender Mais” vê na música potencial educativo

O projeto de envolvimento comunitário “Aprender Mais” juntou, no dia 30 de janeiro, música, educação e participação juvenil na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. A atividade foi promovida pelo artista famalicense João Costa, conhecido artisticamente como Ré Menor. É, também, rapper, formador e educador social.

Esta participação no projeto “Aprender Mais” vem na sequência do seu mais recente álbum intitulado “Outra Vida”, que terá lançamento integral nas plataformas digitais no final do mês de fevereiro. Atualmente, já se encontram disponíveis quatro singles deste trabalho.

Ao longo da sessão, os alunos foram convidados a refletir sobre o papel da música na construção da identidade dos jovens, analisando tanto as influências positivas como os desafios associados aos conteúdos consumidos no dia a dia. Num formato participativo, o encontro promoveu o diálogo aberto, a expressão de ideias e a valorização da música enquanto ferramenta educativa e social.

Um dos momentos altos da iniciativa foi a gravação de um videoclipe nas instalações da escola, envolvendo diretamente os alunos. Segundo Ré Menor, o principal objetivo passou por «mostrar que a música pode ser uma ferramenta de crescimento pessoal, pensamento crítico e cidadania ativa», aproximando a arte do contexto escolar de forma construtiva e pedagógica.

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade educativa, que destacou a importância de projetos que liguem a escola à cultura contemporânea, promovendo o envolvimento dos jovens em experiências criativas com impacto real.