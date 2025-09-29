Famalicão: Projeto comunitário para integrar culturalmente comunidades imigrantes de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos

A comunidade de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos vai receber um projeto de cocriação comunitária, na área da música, com direção artística da Ondamarela. A sessão de apresentação de “Performance de Comunidade” está marcada para o dia 2 de outubro, às 19h00, na Casa do Povo de Lousado.

Depois deste primeiro contacto, será desenvolvido um conjunto de sessões comunitárias para preparar uma performance inspirada nos sabores, sons, memórias e desejos partilhados durante estes encontros. A estreia está já marcada para dia 31 de janeiro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Integrado no programa municipal Há Cultura 2024-2027, o projeto será desenvolvido no território de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos entre outubro deste ano e janeiro de 2026, tendo em vista a integração cultural de comunidades imigrantes destas freguesias.

A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira e em parceria com a Comissão Social Inter-Freguesias das três freguesias; tem o cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030.