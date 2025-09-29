Concelho, Cultura

Famalicão: Projeto comunitário para integrar culturalmente comunidades imigrantes de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos

A comunidade de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos vai receber um projeto de cocriação comunitária, na área da música, com direção artística da Ondamarela. A sessão de apresentação de “Performance de Comunidade” está marcada para o dia 2 de outubro, às 19h00, na Casa do Povo de Lousado.

Depois deste primeiro contacto, será desenvolvido um conjunto de sessões comunitárias para preparar uma performance inspirada nos sabores, sons, memórias e desejos partilhados durante estes encontros. A estreia está já marcada para dia 31 de janeiro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Integrado no programa municipal Há Cultura 2024-2027, o projeto será desenvolvido no território de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos entre outubro deste ano e janeiro de 2026, tendo em vista a integração cultural de comunidades imigrantes destas freguesias.

A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira e em parceria com a Comissão Social Inter-Freguesias das três freguesias; tem o cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030.

Famalicão: Programa da Iniciativa Liberal «não aumenta despesa e devolve impostos»

“Construir Vila Nova”, o programa eleitoral da Iniciativa Liberal está, desde esta segunda-feira, disponível no site, redes sociais da Iniciativa Liberal Famalicão e através do seguinte link https://drive.google.com/file/d/1oCWKeVGi0tk_4-f3FrzYo1–7UjyHwsK/view?usp=drive_link

As propostas da IL para o ato eleitoral de 12 de outubro resultam «do contributo de vários membros e simpatizantes da IL Famalicão, bem como das propostas recolhidas no formulário digital disponibilizado aos famalicenses». O candidato à presidência da Câmara manifesta o seu «orgulho» por apresentar um programa eleitoral «que não aumenta a despesa da câmara municipal, devolve impostos aos famalicenses» e tem como «grande desígnio transformar os nossos jovens nos melhor preparados à escala nacional».

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes diz tratar-se «de um documento robusto que materializa o trabalho de meses e mostra que estamos preparados para assumir as responsabilidades que os famalicenses nos quiserem dar».

A candidatura da IL diz-se focada «em Construir Vila Nova, uma Vila Nova de Oportunidades, com uma câmara mais eficiente, menos impostos e tornar Famalicão um campeão nacional ao nível da educação».

Das várias medidas, a IL propõe o corte 20% no orçamento das grandes festas; a redução do IMI para a taxa mínima já em 2026; o reforço da aposta nas creches em parceria com as IPSS, começando por calcular o número de vagas em falta; a introdução de Literacia Financeira no 1º ciclo; tornar Famalicão “champions” nos licenciamentos; a defesa de uma PPP para a gestão do Hospital; a defesa da criação da área Metropolitana do Minho; e um Parque Infantil no Parque da Devesa.

 

 

Famalicão: Primeiro livro da coleção “Identidade(s) Famalicão” apresentado sábado

O livro “Vilarinho das Cambas – História e Memória de uma Comunidade Paroquial” vai ser apresentado na noite do próximo sábado, pelas 21h00, na Igreja Paroquial, sessão que é de entrada livre. A publicação faz parte da coleção “Identidade(s) Famalicão” que pretende divulgar investigações consistentes sobre o concelho de Vila Nova de Famalicão, trazendo-as para o espaço público e contribuindo para novas investigações e uma compreensão mais alargada do território e da identidade local.

Da autoria de Diogo Cardoso, jovem investigador natural da freguesia, obra é o primeiro volume da coleção “Identidade(s) Famalicão”, promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão.

A obras percorre a trajetória evolutiva de Vilarinho das Cambas, explorando a dimensão histórica, cultural e religiosa. Entre os temas, destacam-se a possível existência de um mosteiro medieval, a transformação e reconfiguração dos espaços paroquiais ao longo dos tempos e os processos subjacentes às obras do século XX. A publicação também inclui uma análise comparativa com outras freguesias do concelho e áreas circundantes, permitindo identificar linhas de continuidade e redes de influência no plano arquitetónico, cultural e religioso.

Famalicão: Criança de 10 anos desaparecida desde Julho encontrada em Delães numa casa abandonada

A Polícia Judiciária localizou, esta segunda-feira, em Delães, Famalicão, uma criança de 10 anos que tinha sido raptada pelo pai no passado mês de julho, em Guimarães.

Segundo avança o Correio da Manhã, o menor foi encontrado numa casa abandonada, conhecida por ser frequentada por toxicodependentes. A criança apresentava ferimentos e encontrava-se debilitada.

Foi transportada de imediato para o Hospital de Famalicão.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Famalicão: Eduardo Oliveira convive com famalicenses no sunset

Os Serviços Educativos do Parque da Devesa foi palco do sunset da “Mudança”, promovido por Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O partido fala de um ambiente de convívio, música e boa disposição, animado pelos DJs Mark Knox, Guns, Santa-na e Pc Lux, que garantiram um final de tarde muito vibrante.

Mais do que um momento de lazer, «a iniciativa serviu como espaço de proximidade entre Eduardo Oliveira e os famalicenses», fomentando a partilha de ideias e a participação cívica. «Foi um enorme orgulho ver a adesão dos famalicenses a este sunset e ao nosso movimento de Mudança. Acredito que a política também se constrói com alegria, abertura e momentos de partilha como este», destacou Eduardo Oliveira.

O «sucesso» da iniciativa «confirma o entusiasmo em torno da candidatura e reforça a aposta em iniciativas que aproximam os cidadãos da vida política, tornando-a mais transparente, participativa e inclusiva», lê-se, ainda, na nota de imprensa enviada.

Famalicão: Camilo está em exposição no centro da cidade

A exposição “Camilo – Rotas do Escritor” está patente na Praceta Cupertino de Miranda até 24 de outubro. A mostra é uma viagem cultural que celebra a memória e a atualidade do escritor, através de painéis ilustrados, excertos literários e referências à rota camiliana.

A inauguração decorreu este sábado, no decurso do Dia do Mundial do Turismo. Momentos antes, teve lugar a sessão protocolar de formalização de novas adesões ao projeto “Camilo – Rota do Escritor”, que passa a contar com os municípios de Fafe, Braga, Vila Real, a Fundação Cupertino de Miranda e o Grupo IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. que se juntam ao município de Ribeira de Pena, Confraria do Bom Jesus do Monte, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Teatro Nacional São João, Livraria Lello, Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, Centro Português de Fotografia e CCDR Norte I.P. (Património Cultural).

Vila Nova de Famalicão celebra, este ano, os 200 anos do nascimento de Camilo, figura incontornável da literatura nacional. Por isso, o escritor parte da identidade de Vila Nova de Famalicão, «pelo que continuaremos a trabalhar, junto com os nossos parceiros, para que o seu nome e obra permaneçam vivos», declarou Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Famalicão: Jesufrei celebrou em festa a renovada igreja da freguesia

A inauguração do novo adro e dos restauros realizados no interior da igreja de Jesufrei decorreu este domingo, com a presença do presidente da Câmara Municipal. As obras implicaram o tratamento e remoção de madeiras, na limpeza e desinfestação de superfícies e na consolidação e restauro de todas as estruturas estáticas do espaço religioso.

Mário Passos enalteceu a importância do património e do edificado religioso enquanto «lugares de encontro e de celebração. Ao apoiarmos estas intervenções estamos a respeitar e a valorizar a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade», notou o autarca.

Esta requalificação da igreja de Jesufrei teve um apoio municipal de 200 mil euros.

D. Delfim Gomes, Bispo Auxiliar da Arquidiocese procedeu à bênção. O padre José Pedro Novais e o autarca da união de freguesia, Carlos Fernandes, também tomaram parte neste momento celebrativo para a comunidade.