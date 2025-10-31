Famalicão: Projeto de Gonçalo Ribeiro finalista europeu

Gonçalo Ribeiro, estudante de doutoramento Fast Track no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, tem um projeto que foi selecionado na Youth Start-up Competition, iniciativa em destaque na Semana Europeia das PME.

O projeto, denominado FLASHGuard, é pioneiro em tecnologia médica que permite o uso clínico seguro da Radioterapia FLASH. Esta técnica inovadora pode transformar o tratamento do cancro, protegendo o tecido saudável enquanto mantém o controlo do tumor, posicionando a Europa na vanguarda da inovação em cuidados de saúde avançados. Este projeto é apoiado pelo LIP (Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas).

O famalicense (natural de Joane) vai, entre 10 e 12 de novembro, a Copenhaga (Dinamarca), apresentar o projeto na Assembleia das PME 2025. As três melhores propostas – do Gonçalo Ribeiro e de dois jovens da Áustria e da Alemanha – serão apresentadas perante um júri e o público, sendo o vencedor escolhido pela combinação dos votos de ambos e anunciado em palco. A sessão decorre entre as 9h45 e as 10h30 (horário português) e caso pretenda votar na proposta do famalicense deve fazer inscrição via link, https://app.swapcard.com/login/event/sme-assembly-2025/ticket/VGlja2V0VHlwZV82NjI3OA==/page/UmVnaXN0cmF0aW9uRm9ybV81NDU2NQ==

A Youth Start-Up Competition (YSC) apoia jovens entre os 18 e os 25 anos de idade com ideias criativas e ousadas de start-ups que promovam uma Europa mais sustentável, inclusiva e competitiva.

O processo de seleção, até aos três finalistas, foi altamente competitivo. No final, o júri destacou a qualidade, a criatividade e o impacto dos projetos pela sua inovação.