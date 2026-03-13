Concelho, Saúde

Famalicão: Projeto de turma da Didáxis promove a dádiva de sangue

As instalações da Didáxis receberam, esta sexta-feira, uma ação de sensibilização sobre a importância da dádiva de sangue. A iniciativa, promovida pelo Instituto Português do Sangue e Transplante e pela Associação de Dadores de Sangue de Famalicão, está enquadrada no projeto de turma do curso Técnico Auxiliar de Saúde “A vida em cada Gota”.

A sessão visava o esclarecimento da comunidade escolar para as novas regras para dadores que, no próximo dia 25 de março, podem dar sangue. A dádiva decorre das 9 às 12h30, na Didáxis em Riba de Ave, aberta à comunidade e para dadores dos 18 aos 70 anos de idade.

Deixe um comentário

Famalicão: Empresa famalicense oferece monitor de sinais vitais à pediatria do IPO

Foi entregue esta sexta-feira um monitor de sinais vitais na ala pediátrica do IPO do Porto, uma oferta da empresa famalicense Seraical que aceitou o desafio do ‘batman’ para ajudar quem mais precisa.

A empresa mostra-se disponível para continuar a apoiar o IPO com outros equipamentos necessários à promoção da saúde infantil.

“24 Horas para o Senhor” reúne fiéis em Famalicão

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão promove, esta sexta e sábado, a iniciativa “24 Horas para o Senhor”, um tempo especial de oração que terá lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão.

O momento inicia-se esta sexta-feira, às 19h15, com a celebração da Eucaristia. No final da missa será exposto o Santíssimo Sacramento, dando início a um período de adoração contínua durante 24 horas, que se prolonga até às 18h00 deste sábado.

O encerramento contará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, seguida da Eucaristia final. Ao longo deste tempo, os fiéis são convidados a passar pela igreja para um momento de oração e reflexão diante de Jesus na Eucaristia.

A organização deixa o convite a toda a comunidade para participar neste tempo especial de oração, integrado no período da Quaresma.

Pequenos produtores “vitais” para a sustentabilidade de Famalicão, diz Mário Passos

A valorização da agricultura local esteve em destaque no 2.º encontro de cooperadores da Fagricoop, realizado na quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

Durante a iniciativa, o presidente da autarquia, Mário Passos, sublinhou a importância dos pequenos produtores para a sustentabilidade do concelho e garantiu que o município continuará a apoiar a promoção da produção local.

O encontro serviu também para refletir sobre os desafios do setor. O presidente do conselho de administração da cooperativa, Manuel Figueiras, destacou a evolução e a crescente profissionalização da agricultura no concelho, defendendo que a cooperação com o município é essencial para assegurar o futuro da Fagricoop.

Segundo o responsável, o reforço destas parcerias poderá ter impacto positivo na economia local e incentivar o consumo de produtos de proximidade.

Jovem violinista famalicense selecionada para Orquestra de Jovens da União Europeia

A violinista Lara Azevedo, natural de Famalicão, foi escolhida como membro efetivo da Orquestra de Jovens da União Europeia, anunciou a Direção-Geral das Artes.

Entre os 25 músicos portugueses selecionados nas audições, cinco integram a orquestra como membros efetivos, enquanto os restantes ficam em reserva. Além de Lara Azevedo, foram escolhidos Nuno Coroado (contrabaixo), Mariana Santos (trompa), Bernardo Dias (fagote) e Matilda Mensink (violino).

A jovem iniciou a formação musical na Fundação Real Colégio e prosseguiu estudos no Centro Cultural Musical e na Escola Profissional Artística do Vale. Atualmente frequenta o 12.º ano no Conservatório de Música de Barcelos, onde estuda violino.

Em 2024 alcançou as meias-finais do Prémio Jovens Músicos e tem participado em vários projetos orquestrais, incluindo a Orquestra Jovem Portuguesa.

A Orquestra de Jovens da União Europeia, criada no Reino Unido, celebra este ano 50 anos e reúne jovens músicos de vários países europeus. Portugal integra o projeto desde 1986.

Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Fogo em apartamento deixa moradores desalojados e uma pessoa ferida (Fradelos)

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que foram acionados para o local, o alerta surgiu cerca da 01h15.

A única vítima sofreu ferimentos relacionados com a inalação de fumo. Relatam também os bombeiros que houve necessidade de realojar os moradores devido à falta de condições de habitabilidade.