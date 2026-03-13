Famalicão: Projeto de turma da Didáxis promove a dádiva de sangue

As instalações da Didáxis receberam, esta sexta-feira, uma ação de sensibilização sobre a importância da dádiva de sangue. A iniciativa, promovida pelo Instituto Português do Sangue e Transplante e pela Associação de Dadores de Sangue de Famalicão, está enquadrada no projeto de turma do curso Técnico Auxiliar de Saúde “A vida em cada Gota”.
A sessão visava o esclarecimento da comunidade escolar para as novas regras para dadores que, no próximo dia 25 de março, podem dar sangue. A dádiva decorre das 9 às 12h30, na Didáxis em Riba de Ave, aberta à comunidade e para dadores dos 18 aos 70 anos de idade.