Famalicão: Projeto municipal de apoio à população idosa e cidadãos portadores de deficiência dá um passo em frente

O programa municipal “Mais e Melhores Anos” será estudado e otimizado para o elevar para novos patamares de desenvolvimento, de forma a que o apoio à qualidade de vida da população idosa e de cidadãos portadores de deficiência de Vila Nova de Famalicão seja ainda mais efetivo. Este passo resulta do protocolo de cooperação, assinado na passada semana, pela Câmara Municipal e pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Desporto.

O acordo, firmado no dia 7 de julho, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e pelo diretor da FADEUP, António Manuel Fonseca, no salão nobre dos Paços do Concelho, representa um passo em frente neste projeto, assume Mário Passos. O edil deu conta que são «parcerias como esta que nos permitem evoluir mais, chegar mais longe. Temos projetos desportivos interessantes e muito importantes no Município, mas ainda podemos potenciá-los por via do cruzamento da área técnica com o conhecimento académico».

O diretor da FADEUP, António Manuel Fonseca, elogiou o posicionamento da autarquia famalicense, considerando que «a tomada de decisão será sempre melhor, quanto mais informados forem os nossos políticos». No que refere ao benefício para a faculdade, António Manuel Fonseca realça que «enquanto escola, o que nos interessa é que o nosso parceiro sinta que valeu a pena (…) que resultou numa maior qualidade dos serviços que providencia e que fornece aos cidadãos».

A formalização desta parceria constitui um passo importante no compromisso assumido pela autarquia de promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis no concelho, tratando-se de uma alavanca para garantir elevados níveis de qualidade, humanismo e eficiência no âmbito da promoção da saúde, melhoria da qualidade de vida e otimização do serviço prestado à população.

A FADEUP é uma instituição académica de referência no ensino e na investigação no âmbito das Ciências do Desporto e da Atividade Física, relacionada com a Saúde e a Doença, dispondo de reconhecida competência e capacidade, em termos de recursos humanos e materiais nos principais domínios da avaliação e prescrição do exercício.