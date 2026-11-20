Na última reunião de Câmara foi declarada a utilidade pública de expropriação de uma pequena parcela de terreno destinada à nova via de acesso à Unidade Hospitalar de Famalicão e reperfilamento da Rua Norton de Matos.

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A Unidade de Execução para a zona norte da cidade/traseiras do Hospital, aprovada há dois anos, e que envolve um operador privado, implica alargamento de via, estacionamento, habitação e comércio.

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Porém, esta expropriação não é o elemento que faltava para o alargamento e reperfilamento da via. O presidente da Câmara disse, em declarações aos jornalistas, que a maior dificuldade está no atraso por parte das Infraestruturas de Portugal para criar uma rotunda na Estrada 9 de Julho, que fará a ligação também ao Talvai.

«A Câmara já pediu jurisdição daquela estrada entre a rotunda de Santo António e a do Dom Marco, para que possamos ter grau de liberdade naquela via que é de natureza urbana», referiu Mário Passos. Aliás, o autarca adianta que todas as vias em zonas urbanas consolidadas deviam ser da responsabilidade do município, «para poder decidir como achar melhor para o seu território».