A Associação Teatro Construção, de Joane, e o Centro Social Paroquial de Requião foram contemplados na 14.ª edição do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores, cuja sessão decorreu esta quinta-feira, no Porto Business School. O financiamento global é de 1.312.140 euros para 28 projetos de instituições sociais que vão beneficiar cerca de 3 mil pessoas promovendo o envelhecimento ativo, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida.

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O projeto da ATC visa capacitar seniores autónomos para apoiar pessoas idosas em situação de maior fragilidade e dinamizar atividades de música, memória, comunicação digital, informática e inteligência artificial, promovendo a inclusão e a participação social.

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O Centro Social e Paroquial de Requião foi, também, contemplado com um apoio para o projeto Cuidar Maior, disponibilizando formação e acompanhamento emocional e apoio a cuidadores informais, tudo para reduzir a sobrecarga física e emocional e reforçar as suas competências para melhorar a qualidade dos cuidados prestados.

Entre os projetos premiados encontram-se iniciativas de apoio domiciliário, prevenção do isolamento social, promoção da saúde mental, capacitação de cuidadores e atividades culturais e intergeracionais. Nesta edição, o Prémio Seniores recebeu 237 candidaturas, com pedidos de financiamento no valor global de 11,4 milhões de euros; os 28 projetos selecionados recebem um apoio médio de aproximadamente 46.862 euros.