O Município de Famalicão promove, a 19 de novembro, o VIII Ciclo de Conferências de Educação sob o tema “Mediação de conflitos – Diálogos em Rede”.

A sessão vai decorrer no Auditório da Escola Secundária D. Sancho I, pelas 21h00, e conta com a participação de Isabel Oliveira, mediadora e facilitadora familiar da Red Apple, que vai falar sobre a importância do diálogo e da mediação na prevenção e resolução de conflitos, promovendo relações mais positivas e construtivas.

A participação é gratuita e os interessados devem inscrever-se através do formulário disponível em https://forms.gle/UDsRdVHJhrX8pniS6

A sessão é organizada em colaboração com a Federação Concelhia das Associações de Pais e pelo Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.