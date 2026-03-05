Concelho

Famalicão promove cultura de segurança no mês da Proteção Civil

O mês de março é dedicado à proteção civil e os serviços municipais aproveitam para lançar uma campanha de promoção da segurança e de apelo à resiliência, que percorrerá todo o concelho, em especial nas escolas, para sensibilizar as pessoas.

Uma das ações é focada no cuidado com o próximo, através do tema “Eu e os Outros, Vamos Cuidar”, com iniciativas previstas para o Jardim de Infância de Bairro e para a Escola Básica de Riba de Ave.

Outro destaque é a atividade “Todos Somos Proteção Civil”, que terá lugar no Centro Social de Bairro, reforçando a ideia de que a segurança é uma responsabilidade de todos.

Os serviços da proteção civil têm, ainda, a função de combater a vespa velutina, uma espécie invasora, instalada em Portugal. Sobre este tema, haverá momentos informativos e distribuição de armadilhas junto da comunidade em locais como as Juntas de Freguesia de Joane, Ribeirão e Calendário.

Um dos momentos mais relevantes da programação será a realização do exercício RNM Sevex 2026, no dia 7 de março, às 10h00. Trata-se de um simulacro destinado a testar a capacidade de resposta a um eventual acidente industrial nas instalações da RNM – Produtos Químicos. O exercício funcionará como um teste à prontidão, articulação e coordenação dos meios envolvidos perante cenários complexos, permitindo avaliar procedimentos e reforçar a capacidade de resposta operacional no terreno.

Promovido e conduzido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, o simulacro mobilizará diversos agentes de proteção civil, com especial destaque para as três corporações de bombeiros do concelho, que terão um papel central nas operações de socorro, combate e mitigação de riscos. Estarão também envolvidos vários serviços e entidades com responsabilidades no âmbito da proteção e socorro, num esforço conjunto de coordenação e resposta.

O Mês da Proteção Civil de Famalicão encerra com foco na capacitação interna, através de formação específica em segurança contra incêndios dirigida aos funcionários municipais, reforçando o compromisso coletivo com a proteção de pessoas e bens.

Famalicão: Mercadinho de Páscoa em Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, nos dias 21 e 22, um Mercadinho de Páscoa. Vai ser realizado em frente à sede da Junta de Freguesia, com acesso livre. Poderá encontrar delícias doces da Páscoa, produtos locais e artesanato.

No dia 21 vai estar aberto das 14 às 22 horas; no dia 22, domingo, das 9 às 12 horas.

Esta iniciativa tem como objetivo valorizar e divulgar a doçaria tradicional e os produtos da terra, preservando receitas típicas e incentivando os pequenos negócios da região.

Quem pretende vender deve inscrever-se gratuitamente, até ao dia 10 de março, na Junta de Freguesia.

 

Famalicão: Luta pela manutenção prossegue este sábado

A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe, este sábado, o Rio Ave. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.

Um jogo importante para a equipa de Hugo Oliveira que ocupa o último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão.

O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.

Famalicão: Riba d´Ave perde em Paços de Ferreira

Na noite desta quarta-feira, a contar para a jornada 19 do campeonato nacional de hóquei em patins, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 2-1, em Paços de Ferreira, com a Juventude Pacense. A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer e aumentou a vantagem aos 38 minutos da segunda parte. O Riba d´Ave ainda reduziu, aos 33 minutos, por Antoine Thebaud.

Os ribadavenses continuam no décimo segundo lugar, com 17 pontos. Na próxima jornada, marcada para domingo, às 17 horas, a formação de Jorge Ferreira recebe o Tomar, nono da classificação, com 21 pontos..

Famalicão: António Nobre no Municipal para arbitrar o jogo de abertura da jornada 25

Na noite desta sexta-feira, na abertura da jornada 25 da I Liga, o FC Famalicão recebe o FC Arouca, partida que será arbitrada por António Nobre.

O árbitro da AF de Leiria terá como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira; João Pinto é o quarto árbitro. VAR: Rui Silva; AVAR: Álvaro Mesquita.

O FC Famalicão é sexto da classificação, com 36 pontos, enquanto que o Arouca, no décimo primeiro lugar, soma 26.

Famalicão: Idoso fica ferido com gravidade em Joane

Um idoso, com cerca de 75 anos, ficou em estado grave, na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma queda a partir de uma estrutura, registada em Joane, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h00, na rua de Gavim, em Joane.

Para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses que transportaram a vítima para o h

 

Famalicão: Ibrahima Ba concentrado «no nosso trabalho» para vencer o Arouca (c/vídeo)

O jovem senegalês, de 20 anos, chegado ao FC Famalicão na época passada, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, na noite desta sexta-feira. Num português bem percetível, o defesa central vê na equipa adversária «jogadores de boa qualidade», mas o foco «é o nosso trabalho. Concentramo-nos, esta semana, para vencer este jogo», avisa.

Ibrahima Ba já leva, esta época, 14 jogos na I Liga no centro da defesa famalicense, tendo “roubado” o lugar a Léo Realpe. Titular nos últimos sete encontros, tem nos seus companheiros (Justin de Haas e Léo) «uma família. Estamos ali pelo Famalicão, para fazermos uma boa época. Estou a aprender muito e quero ser um grande jogador. Quero ganhar experiência, mais confiança e a minha progressão não será difícil» pela ajuda do treinador, com quem «é fácil aprender», e dos companheiros.

Na época passada jogou mais nos sub-23. «Foi uma oportunidade para aprender. Eu e o Rudi Almeida podemos ser exemplos para os sub-23. Hoje estamos na equipa principal, mas temos de trabalhar no duro. Todos têm de trabalhar no duro».

Confira as declarações de Ibrahima Ba

 