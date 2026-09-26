Na noite desta sexta-feira, no decurso da Assembleia Municipal, o presidente da Câmara, Mário Passos, anunciou que no mês de outubro a proposta da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal será levada a reunião do executivo. Posteriormente, será analisada e votada no órgão deliberativo pelos deputados. O documento contemplará as alterações resultantes da ponderação efetuada com base nas propostas/reclamações apresentadas pelos municípes e terá já sonsolidados os pareceres necessários de dezenas de entidades externas.

O início formal da 2.ª revisão do PDM arrancou em agosto de 2019, após aprovação pela Câmara Municipal e publicação no Diário da República. Após esta data seguiram-se outros trâmites, prorrogação de prazos e só em 2024, entre julho e setembro desse ano, entrou em discussão pública.

O anterior documento é de 2015 e o novo PDM, anunciava a Câmara durante a discussão pública, iria atender, ao nível dos solos rústicos, um aumento dos espaços agrícolas, dos espaços de exploração de recursos energéticos e dos espaços florestais de proteção. Já ao nível dos solos urbanos, contemplaria também um aumento da capacidade construtiva para os espaços habitacionais e centrais, dos espaços de equipamentos e espaços verdes públicos.