Habitação, mobilidade e ambiente são as áreas onde a CDU concentrou a sua maior atenção no seu contributo para o orçamento municipal do próximo ano. A Coligação Democrática Unitária esteve reunida com o presidente da Câmara Municipal a quem também fez sugestões «no âmbito de um planeamento das infraestruturas adequado ao crescimento do Município», frisando que «no quadro atual as áreas abordadas adquirem grande importância».

Muitas das propostas da CDU já constavam do projeto eleitoral apresentado às autárquicas do ano passado. Por exemplo, na habitação, propõe a elaboração de programa de recuperação dos edifícios devolutos já identificados pelo Município; definir um plano de aumento do parque habitacional municipal, com identificação dos terrenos e edifícios disponíveis para construção ou reabilitação; e criar um programa municipal de arrendamento a custos acessíveis.



Para a mobilidade, pede uma avaliação dos percursos, horários e procura da MobiAve, envolvendo as Juntas de Freguesia, os utentes e as entidades empregadoras; a criação de um passe municipal gratuito para reformados e pensionistas, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas em situação económica vulnerável; e avançar, junto do Governo e das entidades ferroviárias, dos estudos de viabilidade à reposição da ligação ferroviária entre Vila Nova de Famalicão e a Póvoa de Varzim.



Saber quais são as localidades e arruamentos ainda sem rede pública de saneamento, campanhas regulares de monitorização da qualidade da água dos rios Ave, Pelhe e Pele, divulgar os resultados e identificar as fontes de poluição; e avançar com um estudo técnico e financeiro para a gestão pública municipal dos serviços de água, resíduos e saneamento são algumas das propostas para o ambiente.

Na linha das propostas da CDU, «importa ainda considerar o crescimento populacional e urbanístico anunciado para o concelho». Esse crescimento, avançam os representantes da CDU, «deve ser acompanhado pelo planeamento e pela execução antecipada das infraestruturas necessárias», dando origem a um plano de investimentos plurianual, «com prioridades, custos estimados e calendário de execução, evitando que o crescimento da construção e da população avance sem as infraestruturas necessárias».