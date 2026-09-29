Por questões de segurança, a árvore da qual caiu um ramo de grandes dimensões, na Avenida de França, vai ser abatida. A informação é avançada pela Proteção Civil de Famalicão, após análise técnica que determina a instabilidade em que a mesma se encontra.

A queda do ramo aconteceu ao início da tarde desta-feira, perto das Piscinas Municipais, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.

Recorde-se que o distrito de Braga está sob aviso amarelo até às 21 horas, devido à previsão de vento forte com rajadas até 70/80 km/h.