Famalicão: Proteção Civil avalia condições para reabrir rua em Mouquim

A Proteção Civil de Famalicão encontra-se a avaliar as condições de segurança de um muro, na Rua de Pêgo, em Mouquim, para reabrir a via.

A estrada foi fechada à circulação a semana passada, na sequência do risco de queda de um muro de suporte, situação que motivou a evacuação de duas casas.

Aos jornalistas, na última quinta-feira, os serviços da Proteção Civil adiantaram que ainda não existe data para a reabertura do troço, estando as equipas no local a estudar a viabilidade disso acontecer o quanto antes.