Concelho

Famalicão: Proteção civil já limpou 50 hectares de floresta para prevenir incêndios

Desde o início do ano, a Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão já limpou 55 hectares de terreno florestal. O serviço municipal está a desenvolver ações de prevenção integradas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Estas operações garantem uma resposta mais eficaz antes da chegada do período de maior risco. Os trabalhos já estão concluídos nas zonas junto aos parques industriais do concelho e o objetivo é atingir 80 hectares de floresta limpa até ao final de junho.

O Município tem ainda investido na rede viária florestal de forma a garantir a acessibilidade e rapidez dos meios de vigilância e socorro em caso de incêndio. Até ao final de abril foram recuperados 5,5 quilómetros de caminhos florestais. Atualmente, mantém-se no terreno uma equipa em permanência dedicada exclusivamente à intervenção no espaço florestal.

O prazo legal para a limpeza de terrenos florestais termina no dia 31 de maio.

Recorde-se que, no último ano, Vila Nova de Famalicão registou a menor área ardida da última década, com 24,1 hectares de terreno consumidos pelas chamas.

 

Deixe um comentário

Famalicão: Cinco freguesias afetadas por corte de água na noite de quarta para quinta-feira

As freguesias de Ruivães, Novais, Landim, Bente e Avidos poderão sofrer uma falha no abastecimento de água na noite desta quarta para quinta-feira, entre as 23h00 e a 01h00 na sequência da substituição do medidor de caudal de faturação no Reservatório de Ruivães.

Uma intervenção necessária para assegurar o normal funcionamento da rede de abastecimento de água.

Famalicão: Festa da Família este sábado, na EB 1,2 Dr. Nuno Simões

A Associação de Pais da Escola Básica 1,2 Dr. Nuno Simões está a organizar a Festa da Família que vai decorrer este sábado, 16 de maio, entre as 14h00 e as 18h00.

Trata-se de um convívio para toda a comunidade escolar com atividades durante a tarde, insuflável para os mais pequenos e uma aula gratuita de zumba às 15h00.

No local haverá ainda uma tenda de doces, salgados e bebidas.

A entrada é gratuita e a festa é aberta a toda a comunidade.

Famalicão: Despedida de uma época histórica com bilhete a 5 euros

Na noite do próximo sábado, a partir das 20h30, o FC Famalicão dá o pontapé de saída para o último jogo da presente época… que pode ficar para a história. No Estádio Municipal recebe o Alverca e a entrada para a festa de despedida custa 5 euros para sócios (com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt, com venda entre terça e quarta-feira).

O jogo tem como grande aliciante o facto da equipa poder estabelecer a melhor pontuação e classificação de sempre do clube no patamar máximo do futebol português. E com o quinto lugar pode chegar a Europa.

Para acesso ao Estádio Municipal o bilhete para o público custa 10 euros (venda inicia-se a partir de quinta-feira)
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/4u0ZiUY É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre a partir das 18h30

Procissão Mariana percorre hoje as ruas de Famalicão

A Procissão Mariana percorre esta noite várias ruas da cidade de Famalicão, numa celebração religiosa que deverá reunir milhares de fiéis.

A saída está marcada para as 21h15, junto à Igreja Matriz Antiga. O percurso passa pela Rua de Santo António, Rua Adriano Pinto Basto, Rua Narciso Ferreira, Rua São João de Deus, Quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, Rua Ana Plácido, Hospital de Famalicão, Rua Álvaro Castelões, Largo da Lapa, Rua Direita, terminando novamente na Igreja Matriz Antiga.

A iniciativa integra as celebrações marianas e contará com momentos de oração e devoção ao longo do trajeto.

Famalicão: Câmara avança para a construção de 34 km de rede de água em S. Cosme, Telhado e Portela

A Câmara Municipal, na última reunião, aprovou um concurso para abastecimento de águas na União das Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, com o preço base de 2,2 milhões de euros. Estão previstos 34 quilómetros de rede, com mais de 900 ramais domiciliários, que servem cerca de três mil habitantes destas freguesias. As ligações deverão estar concluídas dentro de 600 dias (um ano e oito meses).

Esta empreitada permitirá a conclusão da rede de abastecimento de água em todo o concelho de Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que durante anos foi aguardado o investimento das Águas do Norte, para a construção da rede em alta. Uma obra que representou um valor 3,7 milhões de euros.

O município já tinha realizado uma empreitada, estas duas últimas vão fechar a rede e «garantir 100% de cobertura de água, um serviço essencial para o bem-estar e para a qualidade de vida das famílias que residem no concelho», realçou o Presidente de Câmara, Mário Passos.

Recorde-se que no total (zonas 1, 2 e 3), o projeto prevê a construção de 53 quilómetros de rede em baixa e a ligação a mais de 1500 ramais domiciliários. Já a construção das infraestruturas para a distribuição da rede de abastecimento de água em alta, da responsabilidade da Águas do Norte, contou com a construção de 12 quilómetros de condutas adutoras, estações elevatórias, e ainda os reservatórios de Torre de Cima e de Paço, com uma capacidade aproximada de 400 m³ cada.

 

Famalicão: TMG vai instalar mais de 4 500 painéis solares

A TMG Automotive vai apostar no autoconsumo energético das duas fábricas localizadas em Famalicão e Guimarães com a instalação de 4 500 painéis fotovoltaicos nas coberturas e parques de estacionamento que vão resultar numa capacidade instalada de 2,7MWp.

A produção anual estimada vai rondar os 3,7 GWh de energia limpa, evitando a emissão de cerca de 340 toneladas de dióxido de carbono por ano.

A unidade de Vale S. Cosme, em Famalicão, vai ter 2 433 módulos solares com uma potência de 1,44 MWp, já a unidade de Ponte, em Guimarães, terá 2 127 painéis que correspondem a uma potência de 1,28 MWp.

Manuel Gonçalves, Administrador da TMG Automotive, refere que “este projeto representa mais um passo no nosso compromisso com a sustentabilidade, a eficiência e a segurança operacional. A produção de energia renovável nas nossas instalações permite reforçar a autonomia energética e responder a uma exigência crescente do mercado por soluções industriais mais sustentáveis”.

Os dois projetos vão integrar soluções avançadas de segurança com optimizadores de energia que permitem o corte automático da corrente à saída de cada módulo fotovoltaico em caso de emergência.