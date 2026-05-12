Famalicão: Proteção civil já limpou 50 hectares de floresta para prevenir incêndios

Desde o início do ano, a Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão já limpou 55 hectares de terreno florestal. O serviço municipal está a desenvolver ações de prevenção integradas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Estas operações garantem uma resposta mais eficaz antes da chegada do período de maior risco. Os trabalhos já estão concluídos nas zonas junto aos parques industriais do concelho e o objetivo é atingir 80 hectares de floresta limpa até ao final de junho.

O Município tem ainda investido na rede viária florestal de forma a garantir a acessibilidade e rapidez dos meios de vigilância e socorro em caso de incêndio. Até ao final de abril foram recuperados 5,5 quilómetros de caminhos florestais. Atualmente, mantém-se no terreno uma equipa em permanência dedicada exclusivamente à intervenção no espaço florestal.

O prazo legal para a limpeza de terrenos florestais termina no dia 31 de maio.

Recorde-se que, no último ano, Vila Nova de Famalicão registou a menor área ardida da última década, com 24,1 hectares de terreno consumidos pelas chamas.