Famalicão: Prova de atletismo em Seide S. Miguel

A equipa de Esports do Futebol Clube de Famalicão conseguiu, no passado domingo, uma relevante conquista no mundo do desporto virtual. A equipa venceu o Fest4Kids International Show, torneio de FIFA em formato 2v2, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, naquele que é o maior festival infantojuvenil da Península Ibérica.

A equipa famalicense – representada por Daniel “Danithe7th” Alves e Filipe “KidFF” Ferreira – iniciou a saga vitoriosa nos quartos de final, com a vitória (1-0) frente aos belgas do RSC Anderlecht. Na meia-final levou a melhor, 2-1, sobre a equipa Diogo Jota Esports, garantindo, deste modo, a presença na final. Aqui, no duelo com o Sporting CP, houve muito equilíbrio , mas os famalicenses superiorizaram-se, por 3-2.