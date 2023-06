Famalicão: Prova para “homens de salto alto” na Nossa Senhora dos Bons Caminhos

Até domingo, o pitoresco Monte do Facho, em Calendário, está animado com o programa da festa em honra de Santa Catarina. Do programa destaca-se, ainda esta sexta-feira, às 21 horas, a celebração da eucaristia e recitação do terço. A animação começa com a atuação do Rancho Folclórico de S. Miguel o Anjo, ainda sexta-feira, às 22 horas. No sábado, a partir das 9 horas, arruada com o touro do sorteio; às 15h30, eucaristia pelos amigos da Liberdade; 16h30 atua o Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F.; pelas 22 horas animação com o fadista José Manuel, seguida da cantora Romana; pelas 24 horas uma sessão de fogo-de-artifício.

No domingo, às 10 horas, sai do salão paroquial em direção à capela de Santa Catarina, uma majestosa procissão bíblica; às 11h15, celebração da missa campal, solenizada; pelas 17 horas animação com Cláudia Martins e Minhotos Marotos; pelas 19 horas o sorteio do touro e restantes prémios.