Famalicão: Próximos jogos do FC Famalicão já têm dia e hora

Foram conhecidos, esta segunda-feira, os horários dos encontros das jornadas 22 e 23 da Liga Portugal Betclic.

O FC Famalicão, depois de receber a AFS, na próxima segunda-feira, 9 de fevereiro, joga a 22.ª jornada no dia 15 (domingo), às 20h30, no reduto do Sporting. Depois, a 23 de fevereiro (segunda-feira), às 20h15, recebe o Casa Pia.