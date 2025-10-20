Famalicão: PS agradece «trabalho e dedicação» de Helena Freitas

O Partido Socialista (PS) de Famalicão agradece, publicamente, a Helena Freitas «pela disponibilidade e compromisso» demonstrados ao aceitar o convite para ser candidata à presidência da Mesa da Assembleia Municipal, nas recentes eleições autárquicas.

Helena Freitas decidiu não assumir o cargo de secretária da Mesa, decisão que Eduardo Oliveira diz respeitar inteiramente. «A professora sempre afirmou estar disponível para servir Vila Nova de Famalicão na Mesa da Assembleia Municipal e, não tendo sido a mais votada, considera – com a lucidez e o sentido ético que a caracterizam – que, não residindo no concelho, há quem possa exercer essa função com maior proximidade e contributo direto para a comunidade, tanto no exercício institucional como no papel de oposição», explica.

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Famalicão e vereador da Câmara Municipal, diz que a professora Helena Freitas «demonstrou, desde o primeiro momento, um notável sentido de serviço público e de compromisso com a democracia, colocando a sua competência, prestígio e disponibilidade ao serviço do concelho».

O presidente da concelhia do PS apresenta Helena Freitas como «um exemplo de integridade, competência e dedicação à causa pública», elogiando o seu percurso académico e cívico. «Vila Nova de Famalicão só pode sentir orgulho por ter contado com alguém com o valor, a serenidade e o profundo respeito pela democracia», concluiu.