Concelho

Famalicão: PS alerta para falhas na manutenção das estradas

O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão manifesta preocupação com o estado «de degradação das vias do concelho» e incita a Câmara Municipal a apresentar um plano de manutenção, que coloque a «segurança dos famalicenses em primeiro lugar».

Declaração em nota enviada à imprensa na sequência da abertura de um buraco no pavimento em Oliveira S. Mateus (Avenida Ângelo Vidal Pinheiro) que fez cair a parte traseira de um autocarro. «Este episódio, felizmente sem consequências mais graves, deve ser encarado como um alerta sério sobre a segurança rodoviária e a manutenção das infraestruturas municipais», alerta o PS.

Para a direção concelhia socialista, «as condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias não explicam, por si só, a dimensão do problema, mas antes expõem fragilidades antigas resultantes de anos de falta de planeamento e de manutenção preventiva», acusa.

Segundo o PS, a gestão do PSD/CDS tem sido «demasiadas vezes, reativa e tardia», quando, na opinião socialista, devia ser planeada com «acompanhamento técnico regular e intervenção atempada».

O PS dá nota que são «muitos» os locais com sinais evidentes de degradação, com buracos que «colocam diariamente em risco automobilistas, transportes públicos e peões».

«Após décadas da mesma coligação à frente dos destinos do concelho, já não é aceitável transferir responsabilidades para fatores externos», sublinha o Partido Socialista, recordando que a segurança das estradas é uma competência direta da autarquia e deve ser tratada como uma «prioridade permanente».

Famalicão: Riscos e desafios do mundo digital debatidos em Vermoim

A Junta de Freguesia de Vermoim promove uma sessão de sensibilização (com informações teóricas e práticas) para ajudar a identificar os riscos e desafios que o ambiente digital apresenta, bem como aprender estratégias para garantir uma utilização mais segura, equilibrada e consciente.

Será no dia 28 de fevereiro, às 14h30, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim.

Os convidados são Daniela Rosendo, doutorada em psicologia aplicada (Universidade do Minho), especialista em competências socioemocionais, parentalidade e bem-estar psicológico. Ainda Sérgio Lopes, consultor em tecnologia, inovação e cibersegurança, especialista em transformação digital de cidades inteligentes e no setor público.

Inscrição obrigatória, limitada às primeiras 50 vagas em https://forms.gle/r3Kr9Wxx47ae6bbk8

Famalicão: Já há árbitro para o jogo de segunda-feira

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 21.ª jornada da I Liga. Para o encontro entre o FC Famalicão e a AFS, marcado para segunda-feira, foi nomeado Luís Filipe, árbitro da AF Lisboa.

Alexandre Ferreira e Diogo Pereira são os assistentes e Vítor Lopes o quarto árbitro. VAR: Rui Soares e AVAR: Márcio Azevedo.

O jogo está marcado para as 18h45, no Estádio Municipal.

Famalicão: Reforço de inverno já treina no FC Famalicão

Vojin Serafimovic, reforço do FC Famalicão no último dia do mercado de inverno, treinou esta quarta-feira com os seus novos companheiros. No Centro de Treinos, o jovem defesa central fez parte de mais um treino de preparação para o próximo encontro da I Liga, segunda-feira, na receção ao AFS.

Na foto, partilhada pelo FC Famalicão, Serafimovic surge acompanhado de Sorriso e do capitão Gustavo Sá.

O sérvio de 20 anos formou-se no FK Cukaricki, emblema pelo qual cumpriu a estreia na Liga Sérvia aos 17 anos. Apesar da juventude, totaliza quase 40 jogos na principal competição deste país dos Balcãs, já jogou na Liga Conferência e é internacional pelas seleções jovens do seu país, tendo jogado entre os sub-15 e os 21, com participação no Campeonato da Europa de sub-17, em 2022.

Famalicão: Festeje o Carnaval dentro de água

O Grupo Desportivo de Natação volta a realizar a “Hidro Carnaval”. É uma iniciativa que já tem alguns anos e que visa celebrar o Carnaval dentro de água. Acontece nas piscinas municipais, na noite do dia 13 de fevereiro, a partir das 22h15, com entrada livre e exclusiva para adultos.

Com a promessa de «uma noite cheia de cor, música e diversão», os melhores mascarados ganham prémios. O primeiro recebe três mensalidades, o segundo duas e o terceiro melhor mascarados uma mensalidade.

Famalicão: Cozido à Portuguesa para ajudar a paróquia de Gavião

Domingo, dia 15 de fevereiro, haverá cozido à portuguesa em Gavião, cuja receita reverte para a angariação de fundos para as obras paroquiais. A dose para duas pessoas custa 19 euros. Por mais um euro leva broa de pão de milho.

As encomendas devem ser feitas até ao dia 13 de fevereiro pelo número 933 403 027 (Mário Azevedo) ou diretamente na sacristia.

Levantamento a partir das 11h30, no adro da igreja. Não precisa trazer recipientes.

A paróquia apela à população que faça a sua encomenda e, além de estar a degustar uma bela refeição, está a colaborar com as obras paroquiais.

Famalicão: Stand Up Comedy e Laurus Metal Battle em destaque na Casa do Artista Amador

Esta sexta-feira é dia de Stand Up Comedy na Casa do Artista Amador de Famalicão, a partir das 22 horas. Pedro Miranda & Convidados vão subir ao palco para uma noite animada onde o humor que nasce do dia-a-dia convida a boas gargalhadas. A entrada tem um custo de 5 euros e as reservas podem ser feitas online aqui.

No sábado decorre a primeira eliminatória do concurso Laurus Metal Battle 2026. A abertura de portas acontece às 21h00 e na eliminatória participam as bandas Inussual de Espanha, Nothisera e Straight Against Fall de Portugal.

Neste concurso o público também vota para a escolha da banda vencedora da eliminatória. A entrada tem um custo de 6 euros, sendo gratuita para quem já adquiriu o passe para o Laurus Nobilis 2026. Os sócios da AECL têm um desconto de 50%.

Para mais informações e reservas ligue 969 489 422.