Famalicão: PS alerta para falhas na manutenção das estradas

O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão manifesta preocupação com o estado «de degradação das vias do concelho» e incita a Câmara Municipal a apresentar um plano de manutenção, que coloque a «segurança dos famalicenses em primeiro lugar».

Declaração em nota enviada à imprensa na sequência da abertura de um buraco no pavimento em Oliveira S. Mateus (Avenida Ângelo Vidal Pinheiro) que fez cair a parte traseira de um autocarro. «Este episódio, felizmente sem consequências mais graves, deve ser encarado como um alerta sério sobre a segurança rodoviária e a manutenção das infraestruturas municipais», alerta o PS.

Para a direção concelhia socialista, «as condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias não explicam, por si só, a dimensão do problema, mas antes expõem fragilidades antigas resultantes de anos de falta de planeamento e de manutenção preventiva», acusa.

Segundo o PS, a gestão do PSD/CDS tem sido «demasiadas vezes, reativa e tardia», quando, na opinião socialista, devia ser planeada com «acompanhamento técnico regular e intervenção atempada».

O PS dá nota que são «muitos» os locais com sinais evidentes de degradação, com buracos que «colocam diariamente em risco automobilistas, transportes públicos e peões».

«Após décadas da mesma coligação à frente dos destinos do concelho, já não é aceitável transferir responsabilidades para fatores externos», sublinha o Partido Socialista, recordando que a segurança das estradas é uma competência direta da autarquia e deve ser tratada como uma «prioridade permanente».