O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão visitou a Casa do Pinheiral, uma nova resposta social promovida pela ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, que se encontra em funcionamento desde setembro de 2026 e tem capacidade para acolher 30 jovens.

Segundo o partido, em comunicado enviado à imprensa, esta visita enquadra-se no compromisso «de valorizar e dar visibilidade aos projetos e instituições que contribuem diariamente para melhorar a vida dos famalicenses».

Durante a visita, além de ficar a conhecer o projeto, ouviu falar das dificuldades sentidas pela instituição, nomeadamente o peso do IVA a 23%, os obstáculos no acesso a fundos e financiamentos públicos e a insuficiência dos apoios à aquisição de viaturas. Neste último aspeto, a ACIP salientou a necessidade de dispor de mais meios para assegurar as atividades no exterior e promover a participação dos seus utentes na comunidade.

A propósito desta visita, o PS considera que exemplos como a Casa do Pinheiral demonstram a importância de uma cooperação efetiva entre instituições, empresas, comunidade e poder público. Nesse sentido, defende «que o Município deve assumir um papel ativo no apoio a estas respostas, reconhecendo as dificuldades das instituições».

Eduardo Oliveira recordou que o programa eleitoral com que se apresentou às últimas eleições autárquicas previa a criação do Espaço+Inclusivo, «um projeto para apoiar as instituições de cariz social e melhorar as respostas dirigidas a crianças e jovens com deficiência ou necessidades educativas especiais, bem como às respetivas famílias». A proposta, diz o vereador socialista, assentava numa resposta integrada, pela articulação entre as instituições locais, «no reforço de equipas especializadas e na disponibilização de recursos e respostas inclusivas, procurando responder de forma mais próxima e coordenada às necessidades destas pessoas e das suas famílias, para que possam partilhar os mesmos espaços, oportunidades e respostas», disse.