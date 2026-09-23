O Partido Socialista de Famalicão propõe um aumento de 150% no financiamento para as freguesias até 2029, tendo como valor de referência o orçamento municipal de 2025.

O documento, entregue pelos vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal, visa um reforço progressivo e plurianual do financiamento municipal atribuído às freguesias.

Em comunicado à imprensa, os vereadores do Partido Socialista defendem, também, critérios objetivos e transparentes como indicadores demográficos, extensão territorial, especificidades sociais e rede de equipamentos de cada autarquia.

Os eleitos propõem, ainda, a criação de programas de apoio técnico, jurídico e operacional às juntas de freguesia, incluindo cedência de meios humanos, equipamentos e formação contínua, a constituição de um grupo de trabalho paritário – com representantes do executivo municipal e da Associação de Freguesias do Concelho – para fazer o acompanhamento.

O objetivo da proposta, segundo o PS, é o reforço financeiro para que os presidentes de junta estejam dotados «de meios à altura das responsabilidades que assumem diariamente junto das comunidades», afirma o vereador do PS, Eduardo Oliveira. O eleito acrescenta que o objetivo é «dar aos nossos autarcas locais, os presidentes de junta, capacidade para dar mais e melhor resposta às populações. São eles que, pela proximidade e pelo conhecimento profundo dos problemas locais, muitas vezes têm de encontrar respostas imediatas para resolver os problemas concretos da sua comunidade».

No documento, o vereador socialista afirma que o reforço financeiro permite a «descentralização efetiva de competências, associada ao correspondente reforço dos envelopes financeiros, garantindo às freguesias de Vila Nova de Famalicão maior previsibilidade orçamental e capacidade de investimento até ao final do mandato».