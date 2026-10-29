À semelhança de anos anteriores, a direção concelhia do Partido Socialista vai celebrar o S. Martinho com dois magustos abertos à população.

O primeiro está marcado para o dia 7 de novembro, sábado, a partir das 16 horas, no Campo das Festas de Delães. O outro está programado para o dia 14 de novembro, sábado, entre as 10 e as 12 horas, no centro da cidade.

Segundo a comissão concelhia do Partido Socialista, os objetivos prendem-se com a celebração de tradições, convívio e valorização e apoio do comércio tradicional.