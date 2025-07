Famalicão: PS concluiu apresentação dos 39 candidatos às freguesias

O Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão terminou o ciclo de apresentações dos 39 candidatos às juntas de freguesia do concelho. As últimas, que ocorreram na semana passada, foram as de Vermoim, Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, além de Castelões. Eduardo Oliveira, candidato à Câmara, apresentou as pessoas e divulgou as propostas do partido para o concelho.

Em Vermoim, ao lado de Bruno Cunha (foto), Eduardo Oliveira criticou as estradas municipais «esquecidas durante todo o mandato e algumas relembradas a pouco tempo das eleições». Garantiu que, «comigo, a presidente da Câmara, o trabalho será diário, com honestidade, transparência e seriedade, sempre na luta pelo bem comum e pela qualidade de vida de todos. A obra será feita de uma forma contínua no sentido de dar a resposta a todos. Não contem comigo para tapar buracos a pouco tempo das eleições. Respeitarei todos os famalicenses e, para isso, estarei sempre presente».

Frederico Sá é o escolhido para a União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures. Nesta localidade, Eduardo Oliveira voltou a referir que «as freguesias não podem estar esquecidas» e que «todas elas merecem o seu desenvolvimento». Reforçou ainda que a construção das piscinas cobertas junto à N14, entre Cruz e Arnoso, será uma realidade no futuro, caso seja eleito presidente da Câmara.

Bruno Domingues é o candidato da “Mudança” à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. Eduardo Oliveira sublinhou a necessidade de «criar condições para proporcionar o convívio de todos, em novos espaços qualificados a criar nas juntas de freguesia em Lemenhe e em Mouquim, bem como a importância da requalificação de estradas nas três freguesias e mais e melhor limpeza». O candidato à Câmara anunciou, ainda, a criação de um espaço de lazer na Freguesia de Jesufrei.

O jovem Mário João é a aposta do PS a Castelões, onde Eduardo Oliveira voltou a reforçar a importância da duplicação de verbas para as juntas de freguesia e falou da requalificação do campo de jogos da ADECA.