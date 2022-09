Famalicão: PS considera que fecho da maternidade é “alarmismo’

Artur Lopes, Célia Menezes e Miguel Campos são os mandatários de Bruno Cunha, candidato da moção “Unir o Partido Ganhar o Concelho” à conquista da liderança da concelhia do Partido Socialista.

Os mandatários e as linhas estratégicas desta candidatura serão apresentados este sábado, pelas 18 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim.

«São três militantes com experiência autárquica reconhecida nos órgãos do Partido», refere Bruno Cunha. Artur Lopes, que é fundador do Partido Socialista em Vila Nova de Famalicão e antigo presidente da Assembleia Municipal, será o mandatário da candidatura de Bruno Cunha à CPC do PS de Vila Nova de Famalicão. Célia Menezes, professora, dirigente do partido em vários anos e vereadora, será a mandatária da Márcia Nunes, na candidatura ao Departamento das Mulheres Socialistas. Miguel Campos, professor, presidente da Assembleia de Freguesia de Vermoim e já fez parte das Comissões políticas do Partido, será o mandatário de Ana Fernandes, na candidatura à secção do PS de Vila Nova de Famalicão.

Bruno Cunha considera que «são três pessoas de referência na comunidade famalicense que decidiram dar o seu contributo e apoio à candidatura “Unir o Partido, Ganhar o concelho”.