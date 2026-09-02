O Partido Socialista (PS) está contra a forma como foi feita a permuta de terrenos entre o Município de Famalicão e a empresa Cabelte, proposta que foi a reunião de Câmara, em agosto. O PS esclarece que está a favor da instalação de um equipamento desportivo em Fradelos e valoriza a criação de emprego por parte da empresa de criação de cabos de alta tensão. Contudo, contesta o modelo de negócio, por considerar «oneroso» para o município e pouco transparente sobre a alteração da titularidade dos terrenos. Para os vereadores socialistas, estas circunstâncias tornam o negócio «potencialmente lesivo do interesse público».

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, em explicações aos jornalistas, após o final da reunião de Câmara (dia 13 de agosto), disse que o município tem um terreno, em Ribeirão, junto à empresa Cabelte, para o qual não prevê qualquer tipo de construção. Por outro lado, a Cabelte planeia um investimento de cerca de 200 milhões de euros, com perspetiva de criação de 400 postos de trabalho. «Um projeto com interesse nacional, que irá produzir cabos de média e alta tensão», sublinha.

Mário Passos disse que a Câmara disponibilizou-se a vender o terreno à Cabelte, porém surgiu a possibilidade de permuta, porque a empresa é proprietária de um terreno em Fradelos. O mesmo que a Câmara quis comprar em maio de 2025, por 380 mil euros, correspondente a 36.219,50 m2. Na altura, propriedade da IMOEF – Sociedade Imobiliária S.A. Entretanto, o terreno passou para a Cabelte e o valor atribuído ao terreno no negócio da permuta é de 482 mil euros.

O que o Partido Socialista contesta é o acréscimo de 102 mil euros no valor do terreno, num ano, e a mudança de titularidade do mesmo. «Não existe qualquer alteração fáctica que justifique agora uma valorização superior a 25% sobre os mesmos prédios rústicos», sublinhou Cláudia Vieira, considerando que esta diferença de valores coloca em causa o princípio da boa administração e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, disse que o Município até se disponibilizou a vender o terreno de Ribeirão à Cabelte, mas com a permuta «deixa de gastar 400 mil euros» num terreno em Fradelos. «Nós achamos que é muito bom para os famalicenses», analisa o edil.